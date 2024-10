Hoa hậu Myanmar nghi bị ép qua lại với nhà tài trợ cuộc thi sắc đẹp là ai?

Ni Ni Lin Eain - Hoa hậu Hòa bình Myanmar 2023 - bất ngờ trở thành nhân vật được tìm kiếm trên mạng xã hội sau khi cô hé lộ bí mật động trời của Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hòa bình Myanmar. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 (Miss Grand International) đã khép lại từ ngày 25/10 với chiến thắng của người đẹp Ấn Độ. Tuy nhiên, dư âm lớn của cuộc thi là màn tranh cãi nảy lửa giữa tổ chức Hoa hậu Hòa bình và tổ chức Hoa hậu Hòa bình Myanmar sau đêm chung kết. Ngày 28/10, phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình thông báo tước vương miện Á hậu 2 của người đẹp Thae Su Nyein và dừng hợp tác với phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình Myanmar do ông Soe Min Tun làm Giám đốc quốc gia. Lý do tước vương miện là cách hành xử không phù hợp, vi phạm quy định của đại diện Myanmar. Hoa hậu Hòa bình Myanmar - Thae Su Nyein - bị tước danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 (Ảnh: Instagram). Được biết, kết quả cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 được lựa chọn hoàn toàn bởi ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi mà không dựa theo ban giám khảo. Việc cuộc thi không sử dụng giám khảo là tiền lệ chưa từng có ở các cuộc thi sắc đẹp. Trước đêm chung kết, ông Nawat trả lời truyền thông: "Tôi không tin vào họ. Họ chỉ làm thuê và chỉ nhìn thấy các cô gái qua đêm trình diễn, không theo sát thí sinh hàng ngày như tôi. Tất cả nhân viên của tổ chức Hoa hậu Hòa bình đều là giám khảo quan sát thí sinh. Họ sẽ cho tôi ý kiến và tôi là người quyết định cuối cùng. Hoa hậu làm việc cho tổ chức nên tôi biết cần gì để tìm người phù hợp". Mâu thuẫn giữa ông Nawat và tổ chức Hoa hậu Hòa bình Myanmar chưa dừng lại khi Ni Ni Lin Eain, Hoa hậu Hòa bình Myanmar 2023, bất ngờ bị lôi vào sự vụ. Hoa hậu Hòa bình Myanmar 2023 - Ni Ni Lin Eain - từng là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 tổ chức tại Việt Nam (Ảnh: Missosology). Một năm trước, người đẹp Ni Ni Lin Eain đại diện Myanmar tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 tổ chức tại Việt Nam. Kết quả chung cuộc, cô giành danh hiệu Á hậu 1 và đây cũng là thứ hạng cao nhất mà đại diện Myanmar đạt được tại đấu trường Hoa hậu Hòa bình. Người đồng hành với Ni Ni Lin Eain trong mùa giải năm 2023 là Giám đốc quốc gia Soe Min Tun. Song, trên trang cá nhân, mới đây, Ni Ni Lin Eain bất ngờ đăng tải dòng trạng thái, thừa nhận cô từng trải qua quãng thời gian mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần do bị Giám đốc quốc gia Myanmar Soe Min Tun gây sức ép. Cô viết: "Tròn một năm chịu đựng tất cả những gì đã xảy ra, tôi kiên nhẫn với sự mong đợi tất cả sẽ bình yên khi mọi chuyện kết thúc. Ngày 19/11/2022 mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần từ khi đội vương miện. Tôi là Ni Ni Lin Eain. Tôi sẵn sàng giải quyết, đưa ra bằng chứng tại họp báo truyền thông". Ni Ni Lin Eain (thứ 2 từ trái sang) cạnh Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình - ông Nawat (Ảnh: Instagram). Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình - ông Nawat - cũng tiết lộ, trong cuộc điện thoại với ông, người đẹp Ni Ni kể, cô bị ép qua lại với nhà tài trợ. Vì không đồng ý, Ni Ni liên tục nhận những lời đe dọa. Theo người đẹp, hiện cô chưa được tự do và bị bắt nạt rất nhiều. Người đẹp hứa sẽ tổ chức họp báo để tiết lộ sự thật. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, mọi thông tin liên quan tới Ni Ni Lin Eain được người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp tìm kiếm. Mỹ nhân Myanmar sinh năm 1998 đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Myanmar 2023 và được cử đại diện Myanmar tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023. Dù sở hữu chiều cao 1,69m, mỹ nhân Myanmar vẫn biết cách tỏa sáng nhờ kỹ năng trình diễn tốt, hình thể gợi cảm. Cô cũng theo đuổi phong cách thời trang hiện đại và táo bạo. Tại mùa giải Hoa hậu Hòa bình 2023 tổ chức ở Việt Nam, cô là người chiến thắng 2 giải phụ quan trọng gồm Country's Power Of The Year (Sức mạnh quốc gia) và Miss Popular Vote bên cạnh giải Á hậu 1. Cô cũng là người đẹp thu hút truyền thông trong suốt mùa giải 2023. Ni Ni Lin Eain thừa nhận, cô đã trải qua quãng thời gian mệt mỏi khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Myanmar 2023 (Ảnh: Instagram). Ni Ni Lin Eain tiết lộ, cô bị ép làm những việc không muốn và liên tục bị đe dọa (Ảnh: Instagram). Ni Ni Lin Eain ngày càng xinh đẹp, gợi cảm (Ảnh: Instagram). Ni Ni Lin Eain là người đẹp Myanmar có thứ hạng cao nhất tại đấu trường Hoa hậu Hòa bình. Cô đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận khi tiết lộ bí mật của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Myanmar (Ảnh: Instagram). Ni Ni Lin Eain và Giám đốc quốc gia tổ chức Hoa hậu Hòa bình Myanmar - Soe Min Tun (Ảnh: Instagram).