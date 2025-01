Hoa hậu Kỳ Duyên kể hậu trường đóng cảnh nóng trong phim Tết của Trấn Thành

Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết cảnh thân mật với Quốc Anh là thử thách lớn nhất với cô trong 'Bộ tứ báo thủ'. Hoa hậu Kỳ Duyên đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi xuất hiện trong phim TếtBộ tứ báo thủ của Trấn Thành. Trong phim, Kỳ Duyên vào vai Karen, nữ đại gia xinh đẹp, sắc sảo và cũng là người thứ ba chen vào mối quan hệ giữa Quỳnh Anh (Tiểu Vy đóng) và Quốc Anh (Quốc Anh đóng). Hoa hậu Kỳ Duyên gây chú ý khi lần đầu đóng phim (Ảnh: Facebook nhân vật). Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết cô vô cùng may mắn khi lần đầu lấn sân diễn xuất lại được làm việc với "đạo diễn nghìn tỷ" Trấn Thành. Trong quá trình làm việc, Kỳ Duyên được Trấn Thành chỉ đạo diễn xuất trong từng biểu cảm, câu thoại. Thời gian đầu ghi hình, hoa hậu áp lực vì mọi thứ không như cô tưởng tượng. Dần dần, người đẹp bắt nhịp được với không khí phim trường và nỗ lực để hoàn thành trọn vẹn vai diễn. "Nhờ anh Trấn Thành truyền cảm hứng và đồng hành, tôi mới có thể hóa thân trọn vẹn vào vai diễn", Kỳ Duyên nói. Kỳ Duyên cho biết phân cảnh để lại nhiều ấn tượng và cũng là bài toán khó nhất với cô là cảnh cô và bạn diễn Quốc Anh thân mật ở khách sạn. "Trấn Thành là đạo diễn rất kỹ tính. Anh ấy muốn từng thước phim hoàn hảo, lên hình vài phút nhưng phải đủ cảnh trung, cận, toàn. Chỉ một tình huống thân mật trên ghế nhưng chúng tôi phải quay 4-5 tiếng đồng hồ, quay từ nửa đêm đến rạng sáng mới xong. Trước khi đóng, Quốc Anh uống gần hết một chai rượu còn tôi cũng uống một ít để lấy cảm hứng. Đây là tình huống đòi hỏi tương tác, cảm xúc, phản ứng hóa học giữa hai nhân vật cao nên chúng tôi rất tập trung. Phải quay đi quay lại nhiều lần, diễn viên ai cũng mệt, nhưng thành quả xứng đáng", Kỳ Duyên chia sẻ. Nhân vật của Kỳ Duyên và Quốc Anh có nhiều cảnh thân mật trong phim (Ảnh: Chụp màn hình). Trước đó, khi Trấn Thành công bố Kỳ Duyên tham gia Bộ tứ báo thủ, nhiều ý kiến nghi ngờ về khả năng nhập vai của hoa hậu sinh năm 1996. Kỳ Duyên cho biết cô sẽ đón nhận mọi góp ý và tiếp tục trau dồi để theo đuổi nghiêm túc đam mê diễn xuất. Hoa hậu cũng bày tỏ niềm vui khi một số khán giả ghi nhận năng khiếu đóng phim của cô sau khi trailer Bộ tứ báo thủ công bố. Người hâm mộ nhận xét Kỳ Duyên có giọng thoại thu hút, biểu cảm, cử chỉ khá tự nhiên. Trên mạng xã hội, câu thoại của nhân vật Karen nói với Quỳnh Anh cũng đang gây sốt khán giả: "Một người đàn ông không cho mình được những thứ tốt hơn mình tự cho mình, thì em quên hắn luôn đi". Những câu thoại của nhân vật Karen hứa hẹn gây sốt mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình). Về phía Trấn Thành, đạo diễn cho biết anh luôn đặt yếu tố hợp vai khi chọn diễn viên cho nhân vật. Mặc dù Kỳ Duyên lẫn Tiểu Vy hay Quốc Anh đều là những gương mặt mới của màn ảnh rộng, Trấn Thành tin rằng bộ ba diễn viên sẽ không làm khán giả thất vọng. Bộ tứ báo thủ thuộc thể loại hài, do Trấn Thành biên kịch, đạo diễn. Phim xoay quanh chuyện tình giữa Quỳnh Anh (Tiểu Vy đóng) và Quốc Anh (Quốc Anh đóng). Mối quan hệ của họ dần rạn nứt khi nữ đại gia Karen (Kỳ Duyên đóng) xuất hiện. Bộ tứ báo thủ thuộc thể loại hài, do Trấn Thành biên kịch, đạo diễn. Phim xoay quanh chuyện tình giữa Quỳnh Anh (Tiểu Vy đóng) và Quốc Anh (Quốc Anh đóng). Mối quan hệ của họ dần rạn nứt khi nữ đại gia Karen (Kỳ Duyên đóng) xuất hiện. Những người thân của Quỳnh Anh như dì Bốn (Lê Giang đóng), Kiều (Uyển Ân đóng), Jessica (Lê Dương Bảo Lâm đóng) và cậu Mười Một (Trấn Thành đóng) bày mưu tính kế giúp cô và bạn trai hàn gắn, từ đó gây ra các sự việc bi hài. Phim ra rạp từ 29/1 (Mùng 1 Tết).