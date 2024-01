Hoa hậu Hàn Quốc bị ghét bỏ vì làm màu cuộc hôn nhân với chồng kém 18 tuổi

Tận dụng sức hút từ khoảng cách tuổi tác 18 tuổi, những chia sẻ gây tò mò về cuộc sống lứa đôi, Ham So Won và chồng đã thành công lôi kéo một lượng khán giả lớn trong chương trình truyền hình thực tế Taste Of Wife. Song, một số khán giả cũng cho rằng, Jin Hua và Ham So Won chỉ "diễn" trong chương trình và cung cấp nhiều thông tin không đúng sự thật.

Năm 2021, Ham So Won và Jin Hua bị phát hiện nói dối về gia thế của ngôi sao Trung Quốc. Theo truyền thông xứ Hàn, trái với những lời khoe khoang của Ham So Woon cho rằng, gia đình chồng rất ủng hộ mối quan hệ của cô và Jin Hua, cư dân mạng của Trung Quốc khẳng định gia đình nhà chồng Ham So Won không đồng ý con trai cưới vợ hơn 18 tuổi và từng tuyệt giao quan hệ với con trai.



Công khai nhiều chi tiết về cuộc sống hôn nhân và bị phát hiện nói dối về việc ly hôn khiến Ham So Won - Jin Hua bị khán giả tẩy chay (Ảnh: News1).

Một bộ phận khán giả lên tiếng tẩy chay Ham So Won vì cho rằng, cựu Hoa hậu nói dối và cố tình "tô vẽ" về cuộc hôn nhân của cô với chồng trẻ. Tháng 4/2023, Ham So Won và Jin Hua gây sốc khi xác nhận ly hôn. Theo người đẹp xứ Hàn, cuộc hôn nhân của cô tan vỡ vì người đẹp không chịu nổi cảnh chồng trẻ và gia đình anh bị dư luận "ném đá".

Tuy nhiên, ngay sau thông báo ly hôn đầy nước mắt, Ham So Won và Jin Hua lại xuất hiện cùng nhau trong một chương trình phát sóng trực tiếp và thể hiện tình cảm dành cho nhau. Sau đó, họ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

Cách lợi dụng cuộc hôn nhân lệch tuổi và những chiêu trò của Ham So Won và Jin Hua phản tác dụng thực sự với khán giả. Họ cảm thấy bị lừa dối và tuyên bố tẩy chay các chương trình có sự tham gia của cựu Hoa hậu Hàn Quốc. Từ một cặp đôi lệch tuổi được nhiều khán giả yêu mến và gây tò mò, họ trở thành một trong những cặp tình nhân bị ghét nhất làng giải trí xứ Hàn.