Hoa hậu H'Hen Niê bị dân trong nghề coi thường tên tuổi

Your browser does not support the video tag.

Clip: T. giới thiệu về H'Hen Niê.

Đoạn clip ngay lập tức thu hút sự chú ý. Đa phần đều lên tiếng chỉ trích, cho rằng T. có thái độ không tôn trọng người khác, và việc đọc sai tên một ai đó là điều cấm kỵ.

Nhiều người còn cho rằng tên của H'Hen Niê không phải quá khó đọc, huống chi cô nổi tiếng đã lâu, độ phủ sóng rộng, có tầm ảnh hưởng nhất định trên MXH.

Về phía T., bị netizens chỉ trích vì thái độ, anh này còn thách thức ngược, cho rằng mình không sai.