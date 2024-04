Hoa hậu Đặng Thu Thảo lộ bụng bầu lần 3, nhiều hành động chuẩn phụ nữ có thai?

Vào ngày 14/4, dàn sao Việt là siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh, Ngô Bảo Ngọc... đã tham dự lễ cưới riêng tư ở một khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng tại Bình Dương. "Thần tiên tỷ tỷ" Đặng Thu Thảo thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong ngày vui của người mẫu sinh năm 1993.

Nàng hậu Đặng Thu Thảo chiếm trọn spotlight vì nhan sắc xinh đẹp, mặn mà. Tuy nhiên không khó để nhận ra ngoại hình khác lạ của người đẹp sinh năm 1991.

Dù đã khéo léo lựa chọn trang phục rộng nhưng trong nhiều khoảnh khắc, cô bị soi vòng 2 lùm lùm lớn rõ. Đặc biệt, Đặng Thu Thảo còn để lộ dáng đi khệ nệ được cho là chuẩn mẹ bầu. Theo nguồn tin của chúng tôi, Đặng Thu Thảo đang mang thai lần thứ 3.