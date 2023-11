Hoa hậu, Á hậu Hòa bình lên tiếng khi cuộc thi bị Hoa hậu Philippines chê bai

Your browser does not support the video tag.

Ngày 1/11, các diễn đàn sắc đẹp cùng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh người đẹp Philippines Mary Jean Lastimosa - Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2014 chê bai cuộc thi Hoa hậu Hòa bình trong một chương trình truyền hình.

Mary Jean Lastimosa đã đặt cho người bên cạnh câu hỏi "Cuộc thi sắc đẹp nào tồi tệ nhất ở Philippines?". Khi đó, cô gái còn lại đã trả lời: "Đó là Hoa hậu Hòa bình Philippines và cả Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nữa". Sau đó, cả hai người đẹp cùng cười phá lên.

Đoạn video đã gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người lên tiếng chỉ trích hai người đẹp Philippines, cho rằng họ có những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên truyền hình khi công khai chê bai một cuộc thi sắc đẹp quốc tế.



Lê Hoàng Phương và các người đẹp Hoa hậu Hòa bình đồng loạt lên tiếng khi cuộc thi bị chê bai.

Sau khi xem clip, ông Nawat - chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình - cũng vô cùng tức giận. Đồng thời, top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay cũng lên tiếng để thể hiện quan điểm của mình.