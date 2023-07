Hòa Bình: Cháy nhà trong đêm, 2 cháu nhỏ tử vong

Nhận tin báo, Công an TP Hòa Bình, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hòa Bình điều lực lượng đến hiện trường, phá cửa sổ tầng 3 cứu thành công 1 cháu bé ra ngoài an toàn.

Sau đó, lực lượng sử dụng thang phun nước tiếp cận ngôi nhà qua lối cầu thang bộ, đưa 3 người mắc kẹt ở tầng 3, 4 ra ngoài.