Hỗ trợ gia đình có 2 vợ chồng tử nạn vụ sập cầu Phong Châu 50 triệu đồng

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Phú Thọ vừa trích 50 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ tỉnh Phú Thọ hỗ trợ gia đình có 2 người tử nạn do sự cố sập cầu Phong Châu - ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) gây ra. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ huyện Thanh Thủy phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao 50 triệu đồng nêu trên đến gia đình ông Lương Xuân Thành, bà Nguyễn Thị Hường (trú ở Khu 1, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy), bị tử nạn do sự cố sập, trôi cầu Phong Châu sáng 9/9 vừa qua. Lực lượng chức năng Phú Thọ đang tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập cầu Phong Châu (Ảnh: Nguyễn Hải). Sau khi tìm được thi thể hai vợ chồng , cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục tìm kiếm những người gặp nạn khác trong . Cụ thể gồm: Chị Nguyễn Thị Lan (19 tuổi, trú ở huyện Tam Nông, Phú Thọ); chị Nguyễn Thị Bích Hằng (36 tuổi, Việt Trì, Phú Thọ); anh Dương Công Chiến (43 tuổi, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ); bà Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ); ông Hà Quốc Chí (38 tuổi, TP Việt Trì). Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Cầu có lý trình tại km18+300 quốc lộ 32C, kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Do nước sông Hồng chảy xiết nhiều ngày khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Sở GTVT tỉnh Phú Thọ vừa đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ xem xét, chấp thuận thực hiện trục vớt phương tiện, phần cầu Phong Châu bị chìm dưới lòng sông.