Hồ sơ mật: 8 lần thế giới đứng trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Sớm ngày 26-9-1983, hệ thống cảnh báo sớm của Liên Xô xác định có một cuộc tấn công từ nước Mỹ sắp xảy ra với một số lượng lớn tên lửa hạt nhân. Stanislav Petrov đang trong phiên trực và có trách nhiệm chuyển những cảnh báo này lên cấp trên, nhưng anh ta cho rằng đây là lỗi hệ thống và loại bỏ thông tin này.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, Petrov nhớ lại: “Tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là nhấc điện thoại lên, nối máy trực tiếp tới các cấp chỉ huy của mình, nhưng tôi đã ngồi yên. Tôi cảm thấy mình đang ngồi trên một đống lửa vậy”.

Petrov biết rằng quy ước trong Chiến tranh Lạnh của các bên là sẽ tấn công trả đũa bằng vũ khí hạt nhân, nhưng những nghi ngờ và nỗi lo sẽ khởi phát Thế chiến thứ 3 khiến Petrov im lặng.

“Hai mươi ba phút sau, tôi thấy không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu đó thực sự là một cuộc tấn công thì lúc đó tôi đã phải có thông tin về cuộc tấn công đó rồi. Thật nhẹ cả người!”. Thế giới lại thêm một lần nữa thoát khỏi thảm họa chiến tranh hạt nhân.

8. Ngày 25-1-1995: Chiến tranh hạt nhân lại suýt xảy ra

Gần đây nhất, năm 1995, 4 năm sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, hệ thống cảnh báo sớm của Nga lại reo vang, thông báo phát hiện một tên lửa đạn đạo của Mỹ được phóng đi từ bờ biển Na Uy. Người Nga lo sợ một cuộc tấn công quy mô lớn nên đã chuẩn bị và đặt lực lượng chiến lược của mình vào tình trạng khẩn cấp.

Tổng thống Nga khi đó là Boris Yeltsin đã chuẩn bị tấn công trả đũa thì thông tin vệ tinh gửi về cho thấy không có một vụ phóng tên lửa nào khác xảy ra. Vụ việc được xác định là hoang báo. Trên thực tế đó là vụ phóng tên lửa của Na Uy nhằm nghiên cứu hiện tượng cực quang.

Hình ảnh minh họa mức độ tàn phá khủng khiếp của bom hạt nhân. Ảnh: Business Insider

Có thể nói, cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân và chia phe cực trên thế giới trong những năm Chiến tranh Lạnh đã khiến thế giới nhiều lần đứng trước nguy cơ rơi vào thảm họa chiến tranh hạt nhân và kết cục sẽ là hết sức khủng khiếp. Theo ước tính vào thời điểm xảy Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba tháng 10-1962, nếu số lượng tên lửa của Liên Xô nhằm thẳng vào Mỹ khi đó được kích hoạt thì chỉ trong vòng 5 phút ban đầu của cuộc tấn công sẽ có ngay lập tức 8 triệu người thiệt mạng, chưa nói đến hậu quả lâu dài do bụi phóng xạ gây ra và những đòn trả đũa lẫn nhau.

Gần đây nhất, khủng hoảng hạt nhân khu vực Đông Á cũng từng khiến người dân các nước lân cận phải lo ngại. Tuy nhiên, quy mô và mức độ nghiêm trọng thì chưa khi nào đến mức ở lằn ranh đỏ như thời Chiến tranh Lạnh. Việc giải trừ quân bị đối với vũ khí hạt nhân là điều rất khó khăn, nhưng cần thiết phải tiến hành vì một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững. Đó là bởi khi chiến tranh hạt nhân xảy ra thì không có ai là người chiến thắng.

Hồ sơ mật gửi tới bạn đọc các bài viết về các vụ án, hồ sơ điệp viên, các sự kiện lịch sử quân sự - chính trị thế giới đã được giải mật và những bí ẩn chưa có lời giải đáp.

HỮU DƯƠNG(Tổng hợp từ Huffingtonpost và bài viết “Nuclear Weapons and the Escalation of the Cold War, 1945-1962” của tác giả David Holloway)