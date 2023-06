Hồ Quang Hiếu tung clip đẩy vợ vào cảnh nguy hiểm, cộng đồng mạng chỉ trích

Tuệ Như sinh năm 2000, quê Cà Mau, hiện là người mẫu tự do. Người đẹp từng tham gia trình diễn thời trang trong show của nhiều nhà thiết kế Việt. Gần đây, cô gây chú ý khi tham gia cuộc thi The New Mentor 2023.

Theo VTC