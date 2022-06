Hồ Ngọc Hà khoe ảnh Kim Lý ôm con lúc mới sinh

Mới đây, Hồ Ngọc Hà có đôi lời nhắn nhủ Kim Lý nhân Ngày của Cha. Chia sẻ khoảnh khắc người tình bên các con, nữ ca sĩ viết: "Happy Father’s Day, Papa Kim Lý. We always love you and need you in our life".

(Tạm dịch: Chúc mừng Ngày của Cha, Papa Kim Lý. Mẹ con em luôn yêu anh và cần anh trong cuộc sống này).



Loạt ảnh Kim Lý bên các con do Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Chiếm spotlight là khoảnh khắc Kim Lý bên con lúc lọt lòng. Hậu cảnh cho thấy bức ảnh được ghi lại ở bệnh viện, nơi Hồ Ngọc Hà sinh Lisa và Leon.