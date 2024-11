HMD Global hợp tác xây dựng giải pháp không gây nghiện smartphone cho trẻ em

HMD Global và Xplora Technologies vừa công bố một sự hợp tác chiến lược nhằm giải quyết những lo ngại của phụ huynh về tác động của smartphone đối với trẻ em. Mục tiêu của HMD Global là tạo ra smartphone có thể không gây nghiện. Điều này bắt nguồn từ một nghiên cứu của HMD và Perspectus Global gần đây cho thấy, hơn 10.000 phụ huynh từ năm quốc gia (Anh, Mỹ, Ấn Độ, Đức và Australia) đã bày tỏ những mối quan tâm của họ. Kết quả nghiên cứu cho thấy 60% phụ huynh lo lắng về việc trẻ sử dụng smartphone quá mức, 50% hối hận khi tặng smartphone cho con khi còn nhỏ, và 70% cho rằng tuổi thơ không có smartphone giúp họ tương tác nhiều hơn với gia đình. “The Better Phone Project” của HMD Global Để giải quyết những vấn đề này, vào đầu năm nay, HMD đã hợp tác với Xplora - một công ty Na Uy chuyên về smartwatch dành cho trẻ em - nhằm phát triển một bộ giải pháp bao gồm điện thoại cơ bản thân thiện với trẻ em và smartwatch nhằm khuyến khích việc sử dụng công nghệ một cách có ý thức. Xplora sẽ thiết kế các thiết bị, trong khi HMD sẽ đảm nhận việc phân phối với mục tiêu cung cấp các giải pháp thay thế cho smartphone nhằm hạn chế sự mất tập trung và ưu tiên sự an toàn cho trẻ em. Các thiết bị “chống nghiện” dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3/2025 tại MWC, với các tính năng như kiểm soát của phụ huynh, kết nối nhà thông minh và chức năng eSIM. Những thiết bị này được thiết kế để thúc đẩy thói quen kỹ thuật số lành mạnh giúp phụ huynh quản lý thời gian sử dụng màn hình và phương tiện truyền thông xã hội một cách hiệu quả. Tổng giám đốc điều hành HMD, Jean-Francois Baril, bày tỏ sự phấn khích khi tạo ra công nghệ đặt giá trị “con người” vào cốt lõi. Trong khi đó, tổng giám đốc điều hành Xplora, Sten Kirkbak, cho biết sự hợp tác này sẽ giúp Xplora mở rộng sang thị trường công nghệ dành cho giới trẻ và hỗ trợ sức khỏe số của người dùng trẻ. Mục tiêu của sự hợp tác này là phát triển các công cụ công nghệ khuyến khích mối quan hệ cân bằng với công nghệ, mang đến trải nghiệm an toàn và không bị phân tâm cho người dùng trẻ.