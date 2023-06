HLV Troussier muốn gọi Andrej Nguyễn An Khánh từ SEA Games 32

Được biết, sau 10 năm An Khánh mới về Việt Nam. Dù vậy, anh nói tiếng Việt rất tốt nên không gặp khó khăn khi lên tuyển U23 Việt Nam. Khánh sẽ về trước, sau đó gia đình về sau để giúp anh có sự chuẩn bị tốt nhất cho đợt tập trung cùng đội U23.

Một quyết định có chút đắn đo bởi trong tháng 6 này, An Khánh cũng được triệu tập lên U18 Cộng hòa Czech thi đấu giao hữu với Slovakia. Nhưng với tình yêu tổ quốc đặt lên trên hết, bố mẹ An Khánh đã động viên con về nước để thử sức và tìm cơ hội khẳng định mình.

Andrej Nguyễn An Khánh sinh năm 2005 tại Trinec (CH Czech), trong một gia đình có cha là người Đô Lương (Nghệ An), còn mẹ quê Hà Nội. An Khánh hiện có cả quốc tịch Việt Nam và CH Czech. Anh được trang Transfermarkt định giá 50.000 euro.

Vị trí chơi bóng sở trường của cầu thủ 18 tuổi là tiền vệ trung tâm, thiên về tấn công, đồng thời có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái.

Với lối chơi đa năng, An Khánh thường xuyên đá chính cho U19 Sigma Olomouc và nhiều lần góp mặt trong đội B của CLB thi đấu ở giải hạng Nhất CH Czech. Tính đến thời điểm này của mùa giải, An Khánh ghi được 7 bàn và 20 lần kiến tạo cho các đồng đội.