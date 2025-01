HLV Thái Lan: Tuyển Việt Nam thắng nhờ có Xuân Son

HLV Masatada Ishii khẳng định tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son mang tới sự khác biệt cho tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 (AFF Cup). Thua tuyển Việt Nam 1-2 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup, HLV Masatada Ishii của Thái Lan đánh giá: "Tất cả mọi người đều thấy Xuân Son có chất lượng tốt như nào ở trận đấu này. Tuyển Thái Lan mắc một số lỗi giúp tiền đạo này ghi bàn". "Xuân Son là sự khác biệt của tuyển Việt Nam so với trận giao hữu hồi tháng 9 ở Mỹ Đình. Trận trước chúng tôi thắng và tuyển Việt Nam không có Xuân Son, nhưng giờ thì họ có anh ấy", HLV Masatada Ishii nói thêm. HLV Masatada Ishii đánh giá rất cao Xuân Son. Ở trận bán kết lượt đi gặp Philippines, tuyển Thái Lan cũng để thua 1-2 trên sân khách. HLV HLV Masatada Ishii khẳng định không thể so sánh với trận thua tuyển Việt Nam tối 2/1. "Nếu so sánh hai trận thua cùng với tỷ số 1-2, một trận bán kết lượt đi trên sân Philippines và trận chung kết lượt đi tại Việt Trì hôm nay, các tình huống diễn ra khác nhau. Trận đầu chúng tôi thua phút cuối cùng, còn hôm nay, đội có bàn gỡ", thuyền trưởng tuyển Thái Lan nói. Xuân Son mang tới sự khác biệt. Ảnh: S.N Sau 27 năm, kể từ kỳ Tiger Cup 1998 (tiền thân của ASEAN Cup), Thái Lan đã phải nhận thất bại trước tuyển Việt Nam. HLV Masatada Ishii cho biết ông không quan tâm tới những thống kê về việc Thái Lan thua trên sân Việt Trì. Điều quan trọng là chuẩn bị tốt nhất cho trận lượt về trên sân nhà. “Tôi không quá quan trọng vào các thống kê. Tôi chỉ tập trung vào việc cải thiện đội bóng và hướng đến trận chung kết lượt về”, HLV Masatada Ishii chốt lại.