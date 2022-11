HLV Thạch Bảo Khanh chia tay đội Công An Nhân Dân

Thông tin huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh chia tay câu lạc bộ Công An Nhân Dân khiến người hâm mộ đội bóng này không khỏi tiếc nuối. Dưới thời ông Khanh, Công An Nhân Dân thi đấu hiệu quả và trở thành một "thế lực" thật sự ở giải hạng Nhất 2022.

Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh nhận lời mời dẫn dắt đội Công An Nhân Dân từ cuối tháng 4.2022. Ở thời điểm đó, giải hạng Nhất quốc gia đã khởi tranh được 3 vòng đấu. Trong 6 tháng giữ chức huấn luyện viên trưởng đội Công An Nhân Dân, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã hoàn thành nhiệm vụ được ban huấn luyện đội bóng và Bộ Công An giao phó là giành quyền thăng hạng lên V.League 2023.

Ông giúp các cầu thủ gắn kết, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Lối chơi kiểm soát bóng huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh xây dựng ở Công An Nhân Dân đã phát huy hiệu quả.