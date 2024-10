HLV Ten Hag giữ chặt niềm tin Man Utd sẽ thành công

Erik ten Hag vẫn tự tin rằng Man Utd sẽ vượt qua những khó khăn hiện tại và xoay chuyển tình thế trong mùa giải, đồng thời tuyên bố rằng ông không lo lắng về việc mất việc. Thất bại 0-3 vào Chủ nhật vừa qua (29/9) trước Tottenham Hotspur tại Old Trafford đã tạo thêm áp lực lên Ten Hag, khi đội của ông hiện đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League. Man Utd chỉ giành 2 chiến thắng trong 6 trận đấu tại Premier League từ đầu mùa khiến vị trí của Ten Hag một lần nữa bị soi xét. "Quỷ đỏ" phải đối mặt với những trận đấu quan trọng với Porto tại Europa League và Aston Villa ở Premier League tuần này, nhưng chiến lược gia người Hà Lan lạc quan rằng đội bóng của ông cuối cùng sẽ giành được danh hiệu trong mùa giải này. Ten Hag tham gia họp báo trước trận đấu với Porto (Ảnh: Getty). Phát biểu với Sky Sports, Ten Hag cho biết: "Chúng tôi sẽ thành công trong mùa giải này. Không có gì là dễ dàng, nhưng đây không phải là điều khiến tôi phải hoảng sợ. Chúng tôi có thể giải quyết các vấn đề, đội ngũ của chúng tôi có thể giải quyết được điều này". Vào tháng 7, Man Utd đã gia hạn hợp đồng với Ten Hag đến tháng 6 năm 2026, sau khi ông vượt qua cuộc đánh giá cuối mùa giải của câu lạc bộ. Vào cuối mùa giải 2023-24, chủ sở hữu thiểu số của Man Utd là Sir Jim Ratcliffe đã cân nhắc một số ứng cử viên tiềm năng, bao gồm Roberto De Zerbi và Thomas Tuchel, nhưng cuối cùng họ quyết định rằng Ten Hag sẽ vẫn giữ nguyên vị trí. Sau khi nâng cao Cúp Liên đoàn Anh trong mùa giải đầu tiên và Cúp FA trong mùa giải thứ hai, Ten Hag phải chịu sự giám sát chặt chẽ do thành tích kém cỏi của câu lạc bộ tại Premier League, họ xếp thứ 8 chung cuộc ở mùa giải trước, thành tích tệ nhất của Man Utd trong lịch sử giải đấu. Mùa giải hiện tại cũng rất khó khăn khi Man Utd đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng với chỉ 7 điểm sau 6 trận. Bất chấp những đồn đoán về tương lai của mình, Ten Hag vẫn không hề nao núng, khẳng định rằng có sự thống nhất giữa ông, ban lãnh đạo và chủ sở hữu câu lạc bộ. "Tôi không nghĩ về điều đó, tôi không lo lắng về tương lai. Chúng tôi đã tạo ra sự gắn kết vào mùa hè với ban quản lý và ban lãnh đạo. Chúng tôi đã thực hiện thỏa thuận này và tất cả chúng tôi đều ủng hộ. Chúng tôi biết chiến lược là đưa vào những cầu thủ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp", Ten Hag nói thêm. Man Utd sẽ hành quân tới Estadio do Dragao (Bồ Đào Nha) để thi đấu với Porto vào đêm nay (3/10), Ten Hag thừa nhận rằng các cầu thủ của ông phải nhanh chóng trở lại để cải thiện bầu không khí trong câu lạc bộ. Phát biểu trước trận, Ten Hag nói: "Như thường lệ, khi không giành chiến thắng, chúng tôi rất thất vọng và cũng tức giận với chính mình, đặc biệt là khi thua một trận đấu như hôm Chủ nhật. Chúng tôi điên cuồng và từ sự điên cuồng đó chúng tôi phải lấy lại động lực và tiếp tục trận đấu tiếp theo". HLV Vitor Bruno đang dẫn dắt CLB Porto (Ảnh: Getty). Porto khởi động cho trận đấu với Man Utd bằng chiến thắng 4-0 trước Arouca vào Chủ nhật, đội bóng của Ten Hag đang có chuỗi ba trận không thắng nhưng huấn luyện viên Vitor Bruno của Porto vẫn kiên quyết rằng Man Utd không dễ dàng bị hạ gục ngay cả ở thời điểm này. "Tôi hiểu ý anh khi nói về trận đấu gần nhất", Bruno trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc Man Utd đang ở giai đoạn khó khăn. "Nhưng không hề có chuyện dễ dàng đánh bại Man Utd, thậm chí hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi luôn coi họ là mối đe dọa lớn. Tôi nghe rất nhiều người nói rằng Ten Hag sẽ đến đây với "một sợi dây thừng quanh cổ", nhưng sẽ là một sai lầm lớn khi đánh giá thấp họ. Chúng ta đang nói về những cầu thủ ở đẳng cấp thế giới", thuyền trưởng của Porto nói thêm. Kobbie Mainoo sẽ có mặt để đối đầu với Porto mặc dù anh khập khiễng rời sân trong hiệp một trận đấu với Tottenham. Tiền vệ người Anh đã tập luyện tại Carrington vào sáng hôm qua (2/10), nhưng Mason Mount sẽ vắng mặt sau khi bị chấn thương đầu trong trận đấu với Tottenham. Chuyến đi của Man Utd tới Bồ Đào Nha vào chiều hôm qua đã bị hoãn lại do sương mù ở Porto khiến cuộc họp báo của Ten Hag bị hoãn lại hơn hai giờ.