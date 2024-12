HLV Shin Tae-yong thận trọng trước trận Myanmar - Indonesia

Huấn luyện viên Shin Tae-yong đánh giá tuyển Indonesia sẽ có một trận đấu khó khăn trên sân của tuyển Myanmar. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đánh giá cao tuyển Myanmar trước trận ra quân của tuyển Indonesia. Ảnh: AFF Cup Tuyển Indonesia (hạng 125 thế giới) sẽ có trận ra quân AFF Cup 2024 gặp tuyển Myanmar (167 thế giới). Đội bóng xứ vạn đảo chưa vô địch AFF Cup dù đã 6 lần vào chung kết, nên họ đặt quyết tâm rất cao ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, do AFF Cup 2024 là giải đấu không buộc các câu lạc bộ phải nhả quân, do đó tuyển Indonesia không thể cử đội hình mạnh nhất. Họ chỉ cử đội hình với U23 dự giải đấu số 1 khu vực. Theo tờ Bola (Indonesia), 16/24 cầu thủ tuyển Indonesia dự AFF Cup 2024 chưa có lần nào thi đấu cho tuyển quốc gia trước đây. “Trận đấu ra quân tại AFF Cup 2024 gặp tuyển Myanmar sẽ khó khăn với chúng tôi bởi đối thủ sử dụng đội hình mạnh nhất. Chúng tôi cũng đến đây để chuẩn bị cho SEA Games và vòng loại U23 châu Á vào năm tới. Chúng tôi hy vọng rằng các cầu thủ U23 mà chúng tôi mang theo có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm ở AFF Cup 2024”, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết. Tương tự, huấn luyện viên Myo Hlaig Win của tuyển Myanmar cũng thận trọng về trận ra quân. Ông nói: “Ở bảng B, chúng tôi sẽ thi đấu 4 trận. Trận ra quân, chúng tôi gặp tuyển Indonesia và mục tiêu tối thiểu của đội là giành được 1 điểm. Nếu may mắn đứng về phía chúng tôi, đội có thể giành được 3 điểm”. Tuyển Myanmar chưa lọt vào bán kết AFF Cup kể từ năm 2016. Tại bảng B, họ là 1 trong 2 đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng, bên cạnh tuyển Lào. Do đó, ông Myo Hlaing Win đã đặt ra mục tiêu rất cụ thể cho đội nhà. Theo ông, sau trận gặp tuyển Indonesia, tuyển Myanmar sẽ gặp tuyển Philippines (sân khách) và Lào (sân nhà). “Mục tiêu của chúng tôi là giành trọn vẹn 6 điểm ở 2 trận đấu này. Trận đấu cuối cùng là gặp tuyển Việt Nam vào ngày 21.12 trên sân khách. Nếu chúng tôi giành được từ 6-7 điểm ở 3 trận đầu tiên, trận gặp tuyển Việt Nam sẽ quyết định số phận của chúng tôi tại AFF Cup 2024. Tuyển Myanmar đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, bao gồm chiến lược, luân chuyển cầu thủ và dự đoán các tình huống khác nhau”.