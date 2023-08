HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ Việt Nam lực bất tòng tâm, thua là hợp lý

"Trình độ của đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể so sánh với đối thủ. Các cầu thủ lực bất tòng tâm dù chúng tôi quyết tâm rất cao. Không thể khoả lấp chuyên môn chỉ trong một trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam thua là hợp lý. Chúng tôi xin chúc mừng đội Hà Lan", HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam - ông Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu với đội tuyển nữ Hà Lan.

Your browser does not support the video tag.

Đội tuyển nữ Việt Nam 0-7 Hà Lan

Đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại World Cup nữ 2023 bằng thất bại 0-7 trước đội tuyển nữ Hà Lan. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy nhiều điểm sáng. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã ở rất gần bàn thắng với 2 cơ hội của Hải Linh, Bích Thùy. Đáng tiếc, các cầu thủ và người hâm mộ chưa được ăn mừng bàn thắng.