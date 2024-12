HLV Kim Sang-sik: Tuyển Việt Nam may mắn khi có Xuân Son trong đội hình

Trưa 20.12, huấn luyện viên Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam và Myo Hlanging Win của Myanmar tham dự họp báo trước trận đấu. Phóng viên: Trận đầu, tuyển Việt Nam ghi 4 bàn nhưng 2 trận sau đó chỉ có thể ghi 1 bàn/trận đến từ các tiền vệ. Liệu tiền đạo của tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề gì và Xuân Son có phải là người giải quyết được điều này? Huấn luyện viên Kim Sang-sik: Trận đấu gặp Philippines, khi bắt đầu hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tích cực. Sau chấn thương nhỏ của Quang Hải, đội đã có vài khoảnh khắc không tốt. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một số thay đổi trong đội hình xuất phát và các cầu thủ cũng rút ra bài học. Sự xuất hiện của Xuân Son trong trận đấu tới sẽ mang đến sự tích cực. Tinh thần cầu thủ đang lên cao và tôi tin rằng các cầu thủ sẽ nỗ lực để có được chiến thắng. Phóng viên: Chia sẻ thật lòng, đâu là đội bóng mà ông mong muốn gặp tại bán kết? Huấn luyện viên Kim Sang-sik: Tôi nghĩ rằng, lúc này bóng đá Đông Nam Á có sự thay đổi lớn trong đội hình thi đấu của các đội. Tôi đã cố gắng để phân tích kỹ lưỡng từng đội bóng, dù chưa phải 100%. Chúng tôi không quan trọng gặp đội nào mà thực tế các cầu thủ đã sẵn sàng. Một số cầu thủ của tôi cho rằng sẽ gặp Malaysia ở bán kết, nhưng thời điểm này tôi cho rằng cần tập trung vào trận đấu ngày mai để có kết quả tốt. Phóng viên: Hiện tại, ở bảng A, Singapore và Malaysia có thể là đối thủ của Việt Nam tại bán kết. Ông đánh giá thế nào? Huấn luyện viên Kim Sang-sik: Tôi cũng có xem các trận đấu bảng A, Singapore và Malaysia có thể là đối thủ của chúng ta. Nhưng thời điểm này điều tôi quan tâm nhất là màn trình diễn của tuyển Việt Nam. Xét về lâu dài, tôi đã nghĩ đến trận chung kết nhưng điều tôi quan trâm trước tiên là thể lực cầu thủ. Ban huấn luyện sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ cầu thủ có được phong độ tốt nhất. Nguyễn Xuân Son: Về việc hát Quốc ca, tôi tự tin mình có thể làm được trong trận đấu ngày mai. Tôi đã tập hát Quốc ca mỗi ngày. Cầu thủ Nguyễn Xuân Son. Ảnh: Hoàng Huê Phóng viên:Ông rút ra kinh nghiệm nào sau trận gặp Philippines? Việc hàng thủ xáo trộn như vậy có ảnh hưởng đến sự ổn định của tuyển Việt Nam? Huấn luyện viên Kim Sang-sik: Trận gặp Philippines, chúng tôi sử dụng một số cầu thủ mới như Việt Anh và Thanh Bình, nhưng hiệu quả chưa như ý. Khi điền tên họ vào đội hình xuất phát, tôi cũng đặt niềm tin vào những cầu thủ này. Dù không thắng nhưng tuyển Việt Nam đã lấy lại được thế trận và giành kết quả hòa. Điều tích cực là thông qua trận đấu đó là tôi hiểu hơn về các cầu thủ của mình. Phóng viên: Ông có cảm thấy đau đầu khi lựa chọn giữa Xuân Son và Tiến Linh? Huấn luyện viên Kim Sang-sik: Như tôi đã nói, việc có Xuân Son trong đội hình là một điều tốt. Tôi hy vọng Tiến Linh và Xuân Son sẽ phối hợp tốt, thể hiện phong độ tốt và mang đến sự hiệu quả cho đội tuyển. Cầu thủ Nguyễn Xuân Son: Với tôi, đây là khoảnh khắc tuyệt vời đáng nhớ trong cuộc đời. Tôi hạnh phúc khi có mặt tại đây. Tôi nhận được sự ủng hộ của ban huấn luyện và đồng đội và tôi mong muốn mình có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Về việc ăn mừng như thế nào nếu ghi bàn, thực sự tôi chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng điều tôi mong muốn nhất lúc này là có được màn thể hiện tốt. Huấn luyện viên Kim Sang-sik. Ảnh: Hoàng Huê Phóng viên: Ý tưởng sử dụng Xuân Son trong trận đấu ngày mai là gì, thưa ông? Huấn luyện viên Kim Sang-sik: Tuyển Việt Nam rất may mắn khi có được Xuân Son trong đội hình. Ngày mai là trận đầu tiên của cậu ấy. Tôi thấy Xuân Son có thể lực và kỹ thuật tốt, đây là khởi đầu mới cho Việt Nam. Ban huấn luyện đang rất kỳ vọng vào màn thể hiện của Son và mong rằng Son cũng thể hiện tốt để dành tặng cổ động viên Việt Nam. Phóng viên: Sự chuẩn bị và mục tiêu của tuyển Việt Nam cho trận đấu ngày mai là gì? Huấn luyện viên Kim sang-sik: Ngày mai là trận đấu cuối vòng bảng để xác định Việt Nam có giành vị trí nhất bảng hay không. Chúng tôi có sự tự tin và chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù lịch trình có một chút mệt mỏi nhưng mọi người đang hướng đến sự chuẩn bị tích cực. Hy vọng toàn đội có kết quả tốt. Cầu thủ Nguyễn Xuân Son: Tôi rất hào hứng với trận đấu ngày mai. Dù việc di chuyển vừa qua có một chút mệt mỏi nhưng toàn đội đang rất tập trung và tự tin để giành chiến thắng. 11h55: Huấn luyện viên Kim Sang-sik và cầu thủ Nguyễn Xuân Son trả lời báo chí. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và cầu thủ Nguyễn Xuân Son của tuyển Việt Nam dự họp báo. Ảnh: Hoàng Huê 11h51: Phần họp báo của tuyển Myanmar kết thúc. Phóng viên:Lần trước, ông đến Việt Nam với tư cách huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ đối đầu với Đông Á Thanh Hóa tại giải C1 Đông Nam Á. Lần này, ông đến đây với vai trò thuyền trưởng đội tuyển Myanmar, cảm xúc của ông như thế nào?Ông có thể đánh giá về đội trưởng Doãn Ngọc Tân - đội trưởng Thanh Hóa và cũng là tân binh tuyển Việt Nam? Huấn luyện viên Myo Win: Tháng 8 chúng tôi có trận đấu với Thanh Hóa và thua trận đó. Tôi biết Doãn Ngọc Tân là cầu thủ tốt trong đội hình Việt Nam. Nhưng như tôi đã nói, tuyển Myanmar không tập trung vào một cá nhân cụ thể nào. Việc thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia sẽ rất khác so với câu lạc bộ và chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu ngày mai. Phóng viên: Ông đánh giá Việt Nam có thể vô địch hay không, và vị thế của Việt Nam so với Thái Lan như thế nào tại ASEAN Cup 2024? Huấn luyện viên Myo Win: Tất cả đội bóng đều mong muốn hướng đến chức vô địch. Đội tuyển Việt Nam với tôi là đội mạnh nhất giải đấu lần này và họ có cơ hội giành chức vô địch. Phóng viên: Liệu có cơ hội để Myanmar giành điểm trước Việt Nam? Huấn luyện viên Myo Win: Như tôi đã nói, trận ngày mai quan trọng. Chúng tôi muốn 3 điểm và tôi tin rằng các cầu thủ sẽ làm được điều đó. Phóng viên:Tuyển Myanmar thiếu vắng cầu thủ số 11 vì bị treo giò. Ông sẽ điều chỉnh nhân sự như thế nào? Huấn luyện viên Myo Win: Chúng tôi đã có sự chuẩn bị và phương án thay thế vị trí, dù đây là cầu thủ quan trọng của Myanmar. Nhưng chúng tôi đã có kế hoạch cho điều đó. Phóng viên:Trận trước, Myanmar giành chiến thắng trước Lào ở những phút cuối cùng. Đây có phải là lợi thế tinh thần của Myanmar? Huấn luyện viên Myo Win: Tôi cũng hy vọng cầu thủ của mình sẽ có tinh thần chiến đấu như thế khi gặp Việt Nam sắp tới. Trước đó, Myanmar đã giành chiến thắng trên sân nhà với sự ủng hộ của người hâm mộ. Vì thế, điều đó mang đến sự tự tin cho toàn đội. Tôi cũng muốn dành lời cảm ơn đến các học trò của mình và mong họ sẽ tiếp tục làm tốt. Phóng viên: Tuyển Việt Nam sẽ có sự phục vụ của cầu thủ Nguyễn Xuân Son trong trận đấu ngày mai, ông có biết thông tin này không và nghĩ sao về điều này? Huấn luyện viên Myo Win: Chúng tôi biết Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng, không chỉ mỗi Xuân Son. Đây là tập hợp của những cầu thủ giỏi và nhiều kinh nghiệm. Đội Myanmar sẽ không tập trung vào bất kì cá nhân nào, thay vào đó tập trung nghiên cứu đối thủ toàn diện. Ngày mai sẽ là một trận đấu thú vị. Huấn luyện viên Myo Win. Ảnh: Phương Trang Phóng viên: Sự chuẩn bị và mục tiêu của tuyển Myanmar trong trận đấu gặp Việt Nam là gì? Huấn luyện viên Myo Win: Ngày mai là trận đấu cuối cùng của hai đội. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị để giành chiến thắng. Đây là trận đấu quan trọng của cả Việt Nam và Myanmar. 11h28: Huấn luyện viên Myo Hlanging Win của đội tuyển Myanmar trả lời báo chí. Đại diện đội tuyển Myanmar dự họp báo. Ảnh: Hoàng Huê 10h55: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik tham dự họp báo trước trận đấu gặp Myanmar. Cầu thủ nhập tịch này đã đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2024. Thông tin trước buổi họp báo Huấn luyện viên Kim Sang-sik (tuyển Việt Nam) và huấn luyện viên Myo Hlaing Win (tuyển Myanmar) sẽ tham dự họp báo trước trận đấu cuối cùng tại bảng B - ASEAN Cup 2024. Liên quan đến chuyên môn, tuyển Việt Nam lỡ cơ hội vào bán kết sau trận hòa 1-1 trước Philippines trên sân khách. Cú đánh đầu của Doãn Ngọc Tân giúp “Những chiến binh sao Vàng” củng cố ngôi đầu bảng và có quyền tự quyết trong việc giành vé đi tiếp. Dựa trên cục diện hiện tại, tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết với ngôi nhất bảng khi giành kết quả từ hòa đến thắng trước Myanmar ở lượt cuối; hoặc chỉ được phép thua với cách biệt 1 bàn và phải ghi bàn vào lưới Myanmar (thua 1-2, 2-3, 3-4...). Trong trường hợp Việt Nam thua 0-1 trước Myanmar, thầy trò ông Kim Sang-sik cần chờ tuyển Indonesia thắng Philippines với cách biệt không quá 2 bàn (2-1, 2-0, 3-1...). Ngoài ra, tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết với ngôi nhì bảng khi thua 0-1 trước Myanmar ở lượt cuối và Indonesia thắng Philippines với cách biệt 3 bàn trở lên (3-0, 4-1, 4-0...).Trong khi đó, nếu thua Myamar với cách biệt 2 bàn trở lên (0-2, 1-3...) và Indonesia thắng Philippines, Quang Hải và đồng đội sẽ dừng bước tại vòng bảng ASEAN Cup 2024.