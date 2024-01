HLV Kiatisak muốn giúp Công an Hà Nội vô địch lần thứ 2 liên tiếp

Sau khi "Zico Thái" rời đi, ông Vũ Tiến Thành được ban lãnh đạo bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Gia Lai. Gần nhất, ông Thành và Kiatisak vừa giúp đội bóng phố Núi có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2023-2024 trước Hà Nội FC.

"Hoàng Anh Gia Lai đang gặp khó khăn nên việc chia tay không dễ dàng. Tôi hy vọng cầu thủ sẽ chơi tốt khi có một huấn luyện viên mới lên thay tôi. Tôi muốn hỗ trợ đội bóng bằng trái tim mình. Nhưng giờ là lúc tôi phải tập trung cho công việc và những mục tiêu mới cùng Công an Hà Nội", huấn luyện viên Kiatisak nhấn mạnh.

Nói về tham vọng của bản thân, chiến lược gia 51 tuổi bày tỏ: "Tôi muốn đưa câu lạc bộ Công an Hà Nội trở lại cuộc vô địch. Thậm chí, tôi muốn đội bóng vô này địch lần thứ 2 liên tiếp như Hoàng Anh Gia Lai từng làm được.Tôi còn muốn cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội dự đấu trường châu lục và sẽ cố gắng hết sức mang vinh quang về cho đội bóng. Dù là Hoàng Anh Gia Lai hay Công an Hà Nội, người hâm mộ Việt Nam vẫn sẽ yêu quý tôi, tôi hiểu điều này".