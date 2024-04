HLV Jurgen Klopp thất vọng khi Liverpool hòa Man Utd

Man Utd chơi không hay hơn Liverpool, đặc biệt nếu dựa trên các chỉ số thống kê. Tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford đã khiến "đối thủ truyền kiếp" phải vất vả, cộng thêm một chút may mắn The Kop mới có thể rời Old Trafford với kết quả hòa.

Lối chơi tấn công mạnh mẽ của đội khách khiến Man Utd chống đỡ rất vất vả và phút 23, Diaz mở tỷ số trận đấu sau pha dứt điểm từ cự ly 5m. Man Utd không một lần dứt điểm trong hiệp một, tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford bất ngờ gỡ hòa ở phút 50 sau cú sút xa của Bruno Fernandes.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Man Utd vượt lên dẫn 2-1 ở phút 68. Mainoo nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, anh xoay người cứa lòng chân phải đưa bóng đi vào góc cao bên phải cầu môn.