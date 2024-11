HLV giả chữ ký ăn lương, chuyên viên bịa chứng từ nâng khống tiền

Cơ quan thanh tra phát hiện tại đơn vị thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau có nhiều khoản việc được chuyên viên "đẻ" ra để làm chứng từ, thanh toán khống cả trăm triệu đồng. Ngày 4/11, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao giai đoạn 2020-2022 tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Cà Mau. Qua chọn ngẫu nhiên 3 đơn vị thuộc Sở gồm: Văn phòng Sở VH-TT&DL, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Cà Mau, Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau, cơ quan thanh tra phát hiện một số sai phạm về tài chính. Chuyên viên "đẻ" ra chứng từ để thanh toán khống Tại Văn phòng Sở VH-TT&DL, cơ quan thanh tra xác định, việc thanh toán công tác phí, tập huấn, xúc tiến thương mại, sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục và thể thao,... không đúng quy định hơn 600 triệu đồng. Đơn cử như tiền trang trí khánh tiết phục vụ hội thao cơ sở năm 2020 không phát sinh nhưng bà T.B.T., chuyên viên Phòng Quản lý thể dục thể thao, lập chứng từ thanh toán hơn 41 triệu đồng. Cũng trong năm 2020, tiền trang trí khánh tiết phục vụ hội thao là 3,4 triệu đồng nhưng bà T. làm chứng từ thanh toán đến 41,2 triệu đồng. Tiền thuê rạp, bàn ghế, in băng rôn trong lĩnh vực gia đình thực tế 3,7 triệu đồng nhưng bà Đ.T.H., chuyên viên Phòng Quản lý văn hóa và gia đình, lập chứng từ thanh toán 34,8 triệu đồng. Trong năm 2022, tiền trang trí khánh tiết, treo cờ, thuê âm thanh,... phục vụ hội thao cơ sở 7,3 triệu đồng nhưng ông T.H.N., kế toán trưởng, lập chứng từ thanh toán 48,7 triệu đồng;... Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Cà Mau, nơi thanh tra phát hiện một số sai phạm (Ảnh: CTV). Huấn luyện viên giả chữ ký để nhận tiền ăn và lương Cơ quan thanh tra phát hiện ông H.Đ.Tr., huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Cà Mau, giả chữ ký của ông T.N.T. để ký hợp đồng sử dụng vận động viên thể thao nhằm nhận tiền ăn và lương tập luyện hơn 131 triệu đồng. Sau khi bị phát hiện, ông Tr. nộp lại hơn 106 trệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này trung tâm không nộp ngân sách để khắc phục hậu quả do ông Tr. gây ra mà nộp khắc phục việc kinh phí năm 2018-2019 bị xuất toán. Trong năm 2022, trung tâm ký hợp đồng cung cấp trang phục và dụng cụ tập luyện thể thao với Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu dụng cụ thể thao Thăng Long (TPHCM) trị giá 574 triệu đồng. Giám đốc công ty này không thực hiện đúng theo hợp đồng mà chuyển tiền cho một số huấn luyện viên của trung tâm tự mua với số tiền 254 triệu đồng. Tuy nhiên, giám đốc công ty thanh toán với trung tâm 306 triệu đồng và chiếm giữ hơn 52 triệu đồng. Cũng theo cơ quan thanh tra, trung tâm khen thưởng cho huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển mức 100% không đúng quy định (mức đúng quy định là 60%), với số tiền hơn 52 triệu đồng; chi trả tiền lương hợp đồng huấn luyện viên cho 2 người không đúng quy định 194 triệu đồng. Trung tâm thanh toán công tác phí, thuê xe di chuyển tập luyện, thi đấu các giải thể thao, chi phí tổ chức đại hội thể dục thể thao,... không đúng quy định hơn 137 triệu đồng. Tại Trung tâm văn hóa tỉnh Cà Mau, cơ quan thanh tra cũng phát hiện có một số chứng từ chi thừa, không đúng nhiệm vụ, đối tượng,… hơn 139 triệu đồng. Qua thanh tra tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Cà Mau, có 2 thửa đất đơn vị này sử dụng không đúng quy định. Cụ thể, một thửa đất khoảng 50m2 do ông N.T.T. (nguyên tài xế trung tâm) sử dụng kinh doanh quán cà phê từ năm 2012, mỗi tháng nộp cho công đoàn trung tâm 200.000 đồng. Đến khoảng năm 2020, ông T. ngưng nộp nhưng đầu năm 2023 tiếp tục nộp cho công đoàn mỗi tháng 500.000 đồng. Tương tự, thửa đất 200m2 do ông D.H.C. (phó giám đốc trung tâm) sử dụng kinh doanh quán cà phê từ năm 2012, mỗi tháng nộp cho công đoàn 500.000 đồng. Đến khoảng năm 2017, ông C. ngưng nộp và đầu năm 2023 tiếp tục nộp mỗi tháng 1 triệu đồng.