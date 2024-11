Hình và bóng

Bộ Công an vừa thông tin hàng loạt vụ án ma túy bị phá. Đây là một cố gắng, một chiến công lớn của lực lượng an ninh. Nhưng bên cạnh, nó cũng khiến chúng ta giật mình, nhất là khi công an công bố 3 cái tên khá nổi tiếng trong giới nghệ sĩ và có ảnh hưởng trên mạng xã hội, là người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân, "cô tiên" Trúc Phương.

Một nhà báo nhắn tin cho tôi: Người mẫu An Tây từng là hàng xóm nhà bạn ấy, bé này rất ngoan, ngoan lắm, quan tâm và giúp đỡ mọi người. Một tờ báo cho biết: "Andrea Aybar (còn được gọi là An Tây) sinh năm 1995, tại Tây Ban Nha nhưng cùng bố và em trai chuyển đến Việt Nam sinh sống và học tập từ nhỏ. Thế nên, Andrea Aybar thành thạo 3 thứ tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Cô được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, MC... Còn "Cô tiên" Trúc Phương là ai? Cũng một tờ báo cho biết: Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi, ngụ quận 1) là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook, được biết đến thông qua các hoạt động công tác xã hội thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tp.HCM và một số tỉnh thành lân cận. Trúc Phương có 9 năm du học tại Úc. Sau khi về nước cô bắt đầu hành trình thiện nguyện kêu gọi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thông qua mạng xã hội Facebook. Nguyễn Đỗ Trúc Phương là một trong 27 gương thanh niên được trao tặng Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020, đồng thời là nhân vật trong chương trình "Việc tử tế" của Đài truyền hình Việt Nam. Ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ca sĩ Chi Dân, thông tin trên các báo cho biết, tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, là một ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt Nam. Anh sinh năm 1989, quê Kiên Giang và bắt đầu được công chúng biết đến qua các ca khúc do chính mình sáng tác hoặc thể hiện. Hàng loạt bản "hit" triệu view của Chi Dân như Mất trí nhớ, Người tôi yêu, Làm vợ anh nhé, Điều anh biết, 1 2 3 4, Có được không em, và nhiều bài hát khác từng một thời "chiếm sóng" thị trường nhạc Việt... Vân vân, tóm lại là những người có chút danh tiếng, được coi là thành đạt, còn rất trẻ, có người rất chăm chỉ làm việc tốt, đi giúp đỡ người khác, làm từ thiện vân vân. Và giờ ta mới thấy, giữa hình và bóng nó khác nhau như thế nào? Câu này ứng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tất nhiên không nên so sánh nhan sắc phụ nữ giữa ảnh mình chụp đăng mạng xã hội của mình và ảnh công an cung cấp khi họ bị bắt nên ta quan tâm tới... bóng của họ. Giữa cái hình ảnh được họ tô vẽ, người của công chúng ư, xả thân hào hiệp ư, từ thiện ư, trai thanh gái lịch ư, với thực chất của họ, nó vênh nhau như đen với trắng, như nước và lửa... thế mà thông tin cho biết, trong hơn 3 năm, Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã giúp đỡ được cho khoảng hơn 100 trường hợp với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Riêng đợt Covid-19, số tiền cô gái 29 tuổi này quyên góp hỗ trợ bà con khoảng 15-16 tỷ đồng. Cô cũng chia sẻ vẫn đều đặn sao kê 2-3 tháng một lần. Tuy điều đó không ai yêu cầu, song cô muốn có một sự rõ ràng, minh bạch. Tức là gì, là cô này đã tạo một hình ảnh cực đẹp, cực hào nhoáng, cực sạch sẽ, so với đời sống thật của cô nó trái ngược tới kinh ngạc. Và không chỉ ba người này. Trong cuộc đời chúng ta vẫn gặp những người như thế. Họ có một lớp mặt nạ rất kín, rất đẹp, rất hoàn hảo cho tới lúc bị lột ra, dưới lớp mặt nạ ấy là một khuôn mặt khác. Ngay trong cái vụ án mà ba người này bị bắt ấy, có tới 500 đường dây bị phát hiện, và công an đã khởi tố tới 1132 người. Những con số kinh hoàng trong một vụ án kinh hoàng, bởi nó đã giao dịch mua bán tới 28 ngàn tỉ đồng ma túy, thu giữ 323,5kg ma túy các loại, tức là không tính số đã được sử dụng. Chỉ riêng địa hạt ma túy, rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đã dính, như Châu Việt Cường, Hữu Tín, rồi Thương Tín, Hiệp gà..., chỉ cần search trên mạng, trong một thời gian rất ngắn chúng ta sẽ thấy khá nhiều kết quả cho thấy sự chênh lệch kinh ngạc giữa hình và bóng của một số "người nổi tiếng", "người của công chúng". Và chúng ta, dù rất cảnh giác, nhưng nhiều khi cũng bị lừa, có bị lừa chủ động và cả lừa bị động. Như bà Phương Hằng Đại Nam, đi tù về, hứa không livestream nhưng rồi vẫn livestream ầm ầm và thu phục rất nhiều fan tung hô. Và không chỉ trong giới nghệ sĩ, giới sô bít, giới bóng nhoáng trên mạng xã hội. Công cuộc đốt lò của chúng ta thời gian dài vừa qua cũng làm lộ ra nhiều quan chức cấp cao mà hình với bóng chả ăn nhập gì. Ví dụ ngày 20/11 tới đây, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan sẽ được mở. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày (từ 20/11 đến ngày 5/12). "Hiên ngang" trước tòa có ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh Bến Tre. Ông này nhận hối lộ "có" gần... 14 tỷ. Còn ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư Bắc Ninh cũng nhận hối lộ với con số trên chục tỷ. Hai ông lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng bị "bắt tươi", tức bắt ngay khi đương chức vì nhận hối lộ, ông thì 2,1 tỷ, ông thì 4,2 tỷ... Và nhiều ông nữa không thể kể hết. Vấn đề là, trước đấy, ở cương vị của mình, các ông bà ấy đầy đạo mạo, đầy nghiêm túc, đầy chỉn chu, đầy đẹp đẽ lịch lãm ... khi làm việc, khi phát biểu, khi huấn thị, khi giảng bài, giáo dục hoặc khen thưởng kỷ luật... cho cấp dưới. Tôi là người rất kính trọng và sùng bái lãnh đạo, rằng phải thế nào, tốt đẹp sạch sẽ ra sao, tài năng kinh bang tế thế hơn người đến thế nào thì mới được ngồi vào ghế ấy, đứng ở bục ấy, mới được kính trọng như thế..., tới lúc thấy họ ra trước tòa, trước đấy là ảnh đăng báo do công an chụp, tôi thất vọng và buồn, buồn ghê gớm. Niềm tin của tôi bị phản bội, lòng tốt của tôi bị lừa, những cú lừa hoàn hảo. Nó khiến tôi, sau những sự việc rất buồn ấy, phát hiện ra rằng, con người có 2 phần, hình và bóng, và nhìn ai, cố nhìn cả 2 phần ấy. Nhưng nói là nói thế, tự ta rất khó để mà có thể phát hiện ra sự thật dưới những vỏ bọc hoàn hảo ấy... Nhưng biết làm sao, công nghệ ngày càng phát triển, thì cái sự trí trá hình bóng trong một con người cũng được nâng cấp. Nó như bây giờ ai cũng biết bọn lừa đảo trên không gian mạng rất nhiều, ai cũng cảnh giác và hẹn nhau cảnh giác, nhưng rồi vẫn có nhiều người bị lừa. Và giờ đã lừa thì lừa hẳn tiền tỷ, nó mới bõ... công lừa. * Bài viết thể hiện quan điểm tác giả! Văn Công Hùng