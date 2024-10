Hình ảnh xét xử vụ án cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết

Vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú xảy ra vào tối 6-9-2022 khiến 32 người tử vong. Sáng 24-10, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử vụ án cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Các bị cáo có mặt tại tòa Vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú xảy ra vào tối 6-9-2022 khiến 32 người tử vong. Nguyên nhân được kết luận do chập điện. Theo cáo trạng, quá trình xây dựng và hoạt động, ông Lê Anh Xuân là chủ cơ sở đã không thực hiện đúng quy định về trách nhiệm PCCC của chủ cơ sở.

Trong vụ án này, có 6 bị cáo được đưa ra xét xử, trong đó có 4 cựu cán bộ công an cùng hai chủ doanh nghiệp. Công an dẫn các bị cáo vào phiên tòa Rất đông người nhà của các nạn nhân có mặt tại phiên tòa Trong đó, Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (đều là cựu cán bộ phòng PCCC - CNCH), Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) bị VKSND tỉnh Bình Dương truy tố vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ của Đội PCCC - CNCH Công an TP Thuận An) bị đưa ra xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.