Hình ảnh tan hoang tại Florida do siêu bão Milton gây ra

Sân vận động bị lột mái, nhà cửa bị sập, cần cẩu ngã ngửa, đường phố tan hoang. Siêu bão Milton có thể gây ra thiệt hại tới 245 tỷ USD khi ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực đông dân nhất ở bang Florida. Cơn lốc xoáy trước khi bão Milton đổ bộ đã kéo đổ hàng cây trước nhà của gia đình Oscar Garcia ở Fort Myers, Florida. Ảnh: AP Cơn bão Milton có thể gây thiệt hại kinh tế nặng nề nhất lịch sử Mỹ. Guardian cho biết, khi bão Milton đổ bộ, khoảng 2 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở Florida đã mất điện. Ông Ron DeSantis, Thống đốc bang Florida, cho biết ông đã kích hoạt kế hoạch điều động dự phòng hàng nghìn công nhân ngành điện sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả do bão gây ra đối với hệ thống cung cấp điện. Các chuyên gia kinh tế cũng đưa ra một số nhận định về thiệt hại do siêu bão Milton gây ra cho nền kinh tế nước Mỹ. Sức gió khủng khiếp kéo sập một chiếc cần cẩu ở St. Petersburg, Florida. Ảnh: AP Hơn 1 giờ trước khi bão Milton đổ bộ, nhiều con đường tại khu vực Tampa Bay đã 'mù mịt' mưa và gió quật. Ảnh: AP Theo nhận định từ một số chuyên gia của Công ty tài chính Jefferies, siêu bão Milton có khả năng gây thiệt hại lên tới 245 tỷ USD ở 2 khu vực Tampa và Fort Myers thuộc bang Florida. Cụ thể, bão Milton sẽ khiến khu vực Tampa thiệt hại khoảng 175 tỷ USD, trong khi con số này ở Fort Myers sẽ là 70 tỷ USD. Tổng thiệt hại do siêu bão Katrina hồi năm 2005 là khoảng 192,5 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa siêu bão Milton có khả năng sẽ "soán ngôi" bão Katrina để trở thành thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ. Một tòa nhà tại Siesta Key, Florida bị khung sắt lớn đổ vào Bức ảnh chụp từ Drone của Reuters một căn nhà bị phá hủy hoàn toàn ở Florida 'Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ và ngay lập tức cả mái nhà bị lột sạch', The New York Times tường thuật lời của cư dân tên Robert Haight ở Fort Myers, Florida. Connor Ferran, một cư dân Fort Myers bế chú chó của mình ra khỏi ngôi nhà bị hư hại nặng nề. Ảnh: CBS

Toàn bộ mái một sân vận động gần sân bay Tropicana bị bão bóc trần. Ảnh: CNN Hàng cột điện trên con đường tiến vào Fort Myers bị gãy đổ hoàn toàn. Ảnh: The News-Press Bến thuyền ở Tampa Bay bị sóng lớn và sức gió đánh tan hoang. Ảnh: CNN Ông Bill Rogers là một trong 700 người sơ tán đến một phòng thể dục tại Trường trung học River Ridge khi bão Milton chuẩn bị vào Florida.