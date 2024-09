Hình ảnh đầu tiên tại các vị trí lực lượng tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an đang tập trung tìm kiếm nạn nhân, cứu hộ các xe rơi xuống sông sau vụ sập cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ). Xem Clip: Sáng 14/9, theo ghi nhận PV VietNamNet tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, mực nước trên sông Hồng đã giảm mạnh. Lực lượng quân đội và công an bắt đầu triển khai các phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích và phương tiện bị rơi xuống sông. Trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ sập cầu, Đại tá Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nước sông Hồng rút, tốc độ dòng chảy đảm bảo yêu cầu, lực lượng Lữ đoàn công binh 249, Binh chủng Công binh sẽ điều các phương tiện đặc chủng đến vị trí và tiến hành lắp cầu phao. Còn Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định: Lực lượng công an đang rất nỗ lực, cố gắng thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, ông Phước cũng chỉ đạo các lực lượng tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng công binh tiến hành lắp đặt cầu phao. Đặc biệt, phải di chuyển các đường dây điện trên cao đảm bảo an toàn cho các phương tiện đặc chủng của công binh di chuyển xuống sông. Trước đó, vào chiều 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông báo truy tìm tung tích, thi thể 7 nạn nhân và 9 ô tô, xe máy gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu để phục vụ công tác điều tra. Cùng ngày, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng của tỉnh triển khai phương án tìm kiếm người và trục vớt phương tiện vụ cầu Phong Châu bị sập. Để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo, cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Phong Châu, lý trình ĐTNĐ Km 280+000 sông Hồng. Hình ảnh PV VietNamNet ghi nhận sáng 14/9: Quân đội và Công an triển khai lực lượng tại khu vực cầu Phong Châu bị sập. Ảnh: Đức Hoàng Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận được phần cầu bị sập đang lộ trên mặt sông Hồng. Vị trí này cách chân cầu phía huyện Tam Nông khoảng 50m. Ảnh: Đức Hoàng Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ tìm kiếm nạn nhân mất tích ở sông Hồng. Ảnh: Đức Hoàng Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp thị sát, chỉ đạo tại khu vực tiến hành lắp cầu phao. Ảnh: Đức Hoàng Các chiến sĩ Lữ đoàn 249 phát quang, dọn dẹp cây mở đường sẵn sàng lắp đặt cầu phao. Ảnh: Đức Hoàng Các phương tiện, thiết bị lắp đặt cầu phao đã được tập kết sẵn sàng từ ngày 10/9, chờ khi các điều kiện đủ an toàn sẽ tiến hành lắp đặt cầu phao. Ảnh: Đức Hoàng Theo báo cáo sơ bộ của tỉnh Phú Thọ, tại thời điểm cầu Phong Châu bị sập vào ngày 9/9, trên cầu có 5 xe ô tô, 4 xe máy đang lưu thông và bị rơi xuống sông với tổng cộng trên 10 người. Ảnh: Đức Hoàng