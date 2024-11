Hình ảnh Brad Pitt nằm bất động trên đường đua F1

Nhiều cư dân mạng tỏ ra lo lắng trước cảnh Brad Pitt ngã quỵ trên đường đua Giải đua xe Công thức 1 Las Vegas. Tuy nhiên, sự thật nhanh chóng được làm rõ. Daily Mail đưa tin mạng xã hội X đang lan truyền video và hình ảnh ghi lại cảnh Brad Pitt ngã quỵ trên đường đua tại Giải đua xe Công thức 1 Las Vegas vào ngày 23/11. Trong video, tài tử sinh năm 1963 mặc bộ đồ liền thân màu trắng, đầu đội mũ bảo hiểm, loạng choạng bước ra từ một chiếc xe đang bốc khói trắng. Đi được một đoạn, anh ngã xuống và nằm bất động.

Brad Pitt ngã quỵ trên đường đua F1 gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: X. Theo Daily Mail, những người chứng kiến bị sốc và lo lắng cho tình trạng của Brad. Tuy nhiên, sự thật nhanh chóng được làm rõ. Đây thực ra là sự cố tạo ra để quảng bá cho bộ phim Formula One (F1) công thức một của ngôi sao thắng giải Oscar. Khán giả đi xem những tay đua thực sự tranh tài được chiêu đãi trước đoạn giới thiệu tác phẩm điện ảnh trong bối cảnh trường đua F1 thực sự. Trong phim mới, Brad Pitt thủ vai Sonny Hayes, một tay đua nghỉ hưu, trở lại với công việc cũ với tư cách cố vấn cho một tay đua trẻ hơn trong APX GP (đội đua hư cấu). Trên X, tài khoản được lập ra cho APX GP còn đăng trạng thái về việc Brad Pitt bị ngất xỉu như đội đua thực sự tồn tại để thu hút sự quan tâm của khán giả với bộ phim. “Trong vòng loại, Sonny bị chấn thương đáng kể và phải được đánh giá y tế ngay lập tức. Những sự cố nghiêm trọng như thế này luôn được chúng tôi coi trọng và sức khỏe của Sonny là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Mặc dù tình hình của Sonny vẫn ổn định, nhưng anh ấy không tham gia trận đấu ngày mai vì phải tập trung hồi phục. Toàn bộ đội ủng hộ anh ấy. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi có. Joshua (nhân vật trong phim do Damson Idris thủ vai) sẽ đua một mình vào ngày mai, đưa đội tiến lên phía trước”, APX GP viết.

Brad Pitt đang quay bộ phim Formula One. Ảnh: Reuters. Formula One do Joseph Kosinski đạo diễn, là người chỉ đạo bom tấn Top Gun: Maverick có Tom Cruise đóng chính. Quá trình sản xuất F1 đang diễn ra tích cực. Tháng 10, Brad được phát hiện có mặt tại Giải đua xe Công thức 1 Mexico ở Mexico City để quay thêm các cảnh. Phim dự kiến ra rạp vào tháng 6/2025. Những năm qua, Brad Pitt nhận phim mới liên tục, luôn trong tình trạng đang quay phim. Năm 2022, anh ra mắt 2 phim là Bullet Train và Babylon. Năm 2023, anh quay tác phẩm Wofts, đóng cùng bạn thân lâu năm George Clooney. Phim phát hành vào tháng 9. Trong năm 2024, anh dành phần lớn thời gian cho Formula One. Trước đó, các nguồn tin cho biết vì bận rộn công việc, Brad Pitt hạn chế gặp hai con út là Knox và Vivienne, những đứa trẻ còn sót lại trong cuộc chiến giành quyền nuôi con với Angelina Jolie. Điều này càng khiến mối quan hệ cha con ngày càng xa cách. Theo Tiền Phong