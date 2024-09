Hieuthuhai: 'Quán quân trong tôi là Trấn Thành'

Hieuthuhai (Hiếu Thứ Hai) bất ngờ khi giành hạng nhất show "Anh trai say hi". Rapper 25 tuổi trả lời về những tranh cãi xoay quanh giải nhất và cho biết quán quân trong lòng anh là MC Trấn Thành. Vượt qua 29 nghệ sĩ giành ngôi quán quân Anh trai say hi, Hieuthuhai có được 1,6 triệu lượt bình chọn từ khán giả, chiến thắng áp đảo hạng 2 là Quang Anh Rhyder với 875.079 lượt bình chọn. Anh nhận phần thưởng trị giá 200 triệu đến từ chương trình và nhà tài trợ. Bên cạnh đó là tiền thưởng hạng mục phụ và quà tặng hiện vật của nhà tài trợ. Giọng ca Nghe như tình yêu quyết định gửi toàn bộ giải thưởng anh nhận được đến đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 3 YAGI.

Hieuthuhai là quán quân Anh trai say hi Nhận kết quả ngọt ngào sau 3 tháng tranh tài, Hieuthuhai bất ngờ khi chiến thắng Anh trai say hi. Anh nói bước vào cuộc thi với tâm thế cống hiến, chưa từng nghĩ sẽ nhận giải nhất. “Tôi chỉ nghĩ làm sao mình có tiết mục hay, xuất sắc gửi tặng khán giả” - rapper sinh năm 1999 nói và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. Anh tỏ ra hào hứng với các thành viên còn lại của Nhóm nhạc toàn năng - Anh trai “Best 5” là Rhyder, Quang Hùng MasterD, Isaac và Đức Phúc. Ca sĩ nói mỗi anh trai đều mang màu sắc riêng biệt và chưa từng kết hợp nên khá bất ngờ. Một số anh trai nổi bật khác như Quang Anh Rhyder được dự đoán đứng hạng nhất vì có nhiều tiết mục “viral”, đồng đều nhưng không thể dẫn đầu cán đích. Hieuthuhai cho hay: “Mỗi khán giả đều có quán quân trong lòng. Đó là điều quý trọng nhất với nghệ sĩ khi có người luôn yêu thương mình. Chỉ cần ngoài kia có người nói người này xứng đáng là quán quân, vậy là đủ. Còn quán quân trong lòng tôi là anh Trấn Thành". Anh nói chiến thắng lớn nhất là nhận được tình cảm lớn từ khán giả. Trước đây, anh ít giao lưu nhưng hiện tại đã có thêm tình bạn mới với dàn anh trai sau chương trình.

Hieuthuhai nói anh chiến thắng vì nhận được tình yêu lớn từ khán giả Suốt quá trình thi, Hieuthuhai không ít lần vướng nghi vấn được chương trình ưu ái vì là “gà nhà” của đơn vị sản xuất. Phản hồi về ý kiến này, rapper 25 tuổi phân trần: "Có những chuyện tôi cố giải thích thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Người muốn tin sẽ tin, người không muốn có nói thế nào cũng vậy. Tôi mong khán giả vui vẻ thưởng thức bởi điều quan trọng là chúng tôi làm ra những sản phẩm âm nhạc hay để cống hiến. Sau chương trình thị trường Việt có thêm 30 anh trai biết nhảy, hát, đẹp trai và luôn cố gắng đóng góp chất xám”. Hai thành viên của Gerdnang là Negav và HurryKng không có suất vào top 5 chung cuộc cùng Hieuthuhai, rapper tôn trọng lựa chọn của khán giả và hạnh phúc khi đồng đội có thêm lượng fan lớn sau chương trình. “Để nói có tiếc cho anh em không thì khó trả lời. Với những khán giả thường xuyên theo dõi sẽ thấy đồng đội của tôi đều nhận được sự yêu thương lớn từ fan. Tôi nghĩ đó là hạnh phúc là người làm nhạc", quán quân Anh trai say hi nói. Theo Tiền Phong