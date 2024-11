HIEUTHUHAI là cứu cánh cho các gameshow?

Sau 2 Ngày 1 Đêm, Anh Trai Say Hi, Rap Việt... HIEUTHUHAI gây chú ý khi tiếp tục xuất hiện trong 1 chương trình truyền hình khác. Trải qua 13 sân khấu tranh tài, chương trình Our Song (Bài Hát Của Chúng Ta) đã đi đến chặng đường cuối cùng và sẽ khép lại bằng đêm gala trao giải, công bố cặp đôi vàng vào tuần này. Đoạn trailer đêm gala trao giải được nhà sản xuất tung ra mới đây đã hé lộ dàn khách mời khủng như Hồ Ngọc Hà, Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI, JSOL, Dương Domic và Song Luân. Trong đó, HIEUTHUHAI là khách mời được chú ý nhất Our Song. Anh sẽ có màn "dance battle" cùng diva Thanh Lam khiến cả trường quay bùng nổ. Ngoài ra, trong phần giao lưu, khi được MC Trấn Thành hỏi về độ đẹp trai của HIEUTHUHAI, nữ ca sĩ Thu Minh hài hước chia sẻ: "Đẹp, có thiệt, có ảo". Sự xuất hiện của HIEUTHUHAI ở Our Song lần nữa cho thấy sức nóng tên tuổi và độ phủ sóng dày đặc của nam rapper gen Z ở thời điểm hiện tại. Điều này khiến nhiều người phải đặt câu hỏi, HIEUTHUHAI có phải đang trở thành cứu cánh, kéo lượng người xem và tăng chỉ số thảo luận truyền thông cho các show truyền hình Việt ở thời điểm hiện tại?

Anh được tiết lộ có màn dance battle gây bùng nổ đêm gala cùng diva Thanh Lam. Việc HIEUTHUHAI xuất hiện tại Our Song cho thấy sức hút lớn của nam rapper ở thời điểm hiện tại Trong vài năm trở lại đây, HIEUTHUHAI không chỉ là 1 rapper mà anh còn thiên về màu sắc nghệ sĩ giải trí. HIEUTHUHAI có hơn 1,8 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, lượt tương tác lên tới hàng chục, hàng trăm nghìn và liên tục đứng top đầu về bình chọn cá nhân hoặc độ thảo luận trên mạng xã hội. Không chỉ MXH, thời gian qua, anh còn phủ sóng các sân khấu âm nhạc, chương trình truyền hình đình đám như 2 Ngày 1 Đêm, Anh Trai Say Hi,Rap Việt mùa 4. Việc HIEUTHUHAI đắt show cho thấy anh là gương mặt được lòng khán giả, mang lại sức hút cực kỳ lớn cho các chương trình. Đơn cử như vừa qua, sự góp mặt của HIEUTHUHAI dù chỉ vài giây trong trailer đã khiến độ thảo luận về Rap Việt tăng vọt chỉ sau 1 đêm. Nhiều khán giả quan tâm và cho biết họ đón xem tập mới Rap Việt chỉ vì có HIEUTHUHAI. Từ đó, cư dân mạng đồn đoán rằng nhà sản xuất mời nam rapper để câu kéo người xem, tăng sự chú ý cho vòng Đối đầu trong bối cảnh Rap Việt mùa 4 khá im ắng, dàn thí sinh chưa đến thời điểm bùng nổ, cũng chưa có tiết mục nào từ chương trình thành hit. Những tranh cãi xoay quanh vai trò của HIEUTHUHAI giúp Rap Việt hot trở lại.

HIEUTHUHAI ngồi ở hàng ghế giám khảo cạnh JustaTee, Thái VG. Sự xuất hiện của anh gây tranh cãi nhưng lại giúp Rap Việt phủ sóng truyền thông Đỉnh điểm nhất là trong năm nay, HIEUTHUHAI tham gia và lên ngôi quán quân chương trình Anh Trai Say Hi một cách thuyết phục. Đối đầu 29 nam ca sĩ, rapper tài năng, khả năng lãnh đạo, sản xuất nhạc cũng như hát, nhảy, trình diễn của HIEUTHUHAI tỏa sáng, được khán giả đại chúng công nhận. Anh cũng có nhiều bản hit, đứng top đầu trending sau chương trình như Ngáo Ngơ, Walk, Sao Hạng A... Dấu ấn của HIEUTHUHAI trên thị trường đã góp phần tạo nên thành công cho Anh Trai Say Hi.

HIEUTHUHAI là nhân tố gây chú ý, giúp Anh Trai Say Hi tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc lẫn gameshow HIEUTHUHAI mất 4 năm để từ một tân binh trở thành gương mặt trẻ hot nhất hiện tại. Đây là 1 hành trình đáng ngưỡng mộ đối với một nghệ sĩ trẻ. Sau khi tham gia chương trình King Of Rap, nam rapper đã nhanh chóng trở thành cái tên gây bão mạng xã hội bởi ngoại hình bảnh bao, âm nhạc gần gũi và dễ viral. Sau khi tham gia show truyền hình thực tế, HIEUTHUHAI tiếp tục tạo thiện cảm với khán giả bởi sự tinh tế, thông minh cộng với tính cách hài hước. Từ đó, nam rapper thu về lượng fan nữ hùng hậu, nói đông nhất nhì hiện nay cũng không ngoa. Sức hút của HIEUTHUHAI còn thể hiện loạt bài hit, những show diễn đông nghẹt người hâm mộ và cùng với đó là lượt thảo luận rần rần trên mạng xã hội. Giá trị thương mại của HIEUTHUHAI tăng rõ qua tần suất anh hiện diện trong những sự kiện của loạt thương hiệu danh tiếng.

HIEUTHUHAI đang là rapper có sức hút lớn trong showbiz Việt Nhìn cách HIEUTHUHAI đi lên, nhiều người không khỏi so sánh nam rapper với ngôi sao hàng đầu khác của Vbiz, đó là Sơn Tùng. Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những chủ đề thảo luận về cơ hội của HIEUTHUHAI trong việc "soán ngôi" đàn anh. Đơn cử như mới đây, netizen bàn tán rầm rộ về bảng thống kê độ thảo luận trên mạng xã hội của các nghệ sĩ từ Buzzmetrics - trang thống kê và nghiên cứu dữ liệu trên nền tảng số. Buzzmetrics đã thống kê số liệu được tính từ 26/5-8/9 trên 224 nghệ sĩ Việt Nam. Gây chú ý trong danh sách này là 2 cái tên dẫn đầu, đó là Sơn Tùng và HIEUTHUHAI. Theo đó, trong 2 tháng 6 và 7, Sơn Tùng duy trì vị trí top 1 về mức độ thảo luận về mình trên MXH. Tuy nhiên bắt đầu giữa tháng 7 trở đi có sự bứt phá của HIEUTHUHAI. Nam rapper vượt qua nhiều nghệ sĩ khác để vươn lên vị trí thứ 2 và sau đó vượt mặt Sơn Tùng để chiếm lĩnh ngôi đầu bảng xếp hạng.

Cách HIEUTHUHAI đi lên khiến nhiều người không khỏi đặt giả thiết việc nam rapper sẽ "soán ngôi" Sơn Tùng trong thời gian tới Cũng bởi nhan sắc nổi trội và sự thăng tiến nhanh chóng, thành công của HIEUTHUHAI luôn bị kèm theo sự nghi ngờ. Nam rapper không ít lần đối diện với những ý kiến trái chiều. Đơn cử như vừa qua, hình ảnh HIEUTHUHAI ngồi trên hàng ghế dành cho giám khảo ở Rap Việt đã tạo nên cuộc tranh cãi nảy lửa. Hay mới đây, anh ra mắt sản phẩm mới mang tên Trình để phản pháo loạt ý kiến trái chiều của antifan về câu chuyện HIEUTHUHAI bị "overrated" (đánh giá quá cao). Sau khi ra mắt, bài hát không chỉ trở thành đề tài bàn tán mà con khơi mào cho "cuộc chiến" với sự góp mặt của nhiều rapper. Nhạc Theo Người Đưa Tin