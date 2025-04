Hieuthuhai khiến khán giả 'việt vị'

Những sản phẩm âm nhạc của Hieuthuhai đang là điều khó đoán trên thị trường. Nam rapper đã xoay vòng liên tục cho các ca khúc mang màu sắc Rn'B, Rap, thậm chí là rap diss (công kích). Với Nước mắt cá sấu, Hieuthuhai bất ngờ chọn type beat Rn'B/Soul, với nhiều chất liệu đặc trưng của những bản hit đình đám một thời của US-UK thập niên 90.

Một bộ phận khán giả nhận định Hieuthuhai làm một điều đã quá cũ kỹ. Nhóm khán giả còn lại cho rằng nam rapper khiến người nghe hoài niệm về một thời hoàng kim của các boyband trên làng nhạc thế giới. Khi tranh luận nổ ra, MV Nước mắt cá sấu càng dễ thu hút người xem. Với tốc độ tăng tiến view hiện tại. MV này đã ngay lập tức hiện diện ở top 3 danh sách âm nhạc thịnh hành trên YouTube.

Lựa chọn táo bạo

Âm nhạc của Nước mắt cá sấu làm liên tưởng ngay lập tức đến It's Gonna Be Me của boyband huyền thoại *NSYNC. Với thị trường nhạc Việt, các khán giả, đặc biệt là khán giả 8X, 9X đời đầu sẽ phải dừng lại vài giây để ngẫm, phải chăng họ đã nghe ở đâu đó màu nhạc này từ hơn chục năm trước.