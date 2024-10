Hieuthuhai sẽ là giám khảo khách mời ngồi cùng JustaTee và Thái VG trong chương trình "Rap Việt". Vai trò mới của nam rapper ngay lập tức tạo tranh luận. Vòng chinh phục Rap Việt khép lại sau tập 5, không có nhiều yếu tố bất ngờ khiến chương trình được chú ý như những mùa trước. Cuối tập, chương trình thông báo Hieuthuhai sẽ xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời. Đoạn teaser “nhá hàng” cho thấy nam rapper ngồi ghế nóng cùng JustaTee và Thái VG đưa ra lời nhận xét cho dàn thí sinh. Sự hiện diện của Hieuthuhai lập tức tạo tranh luận. Một số ý kiến cho rằng rapper 25 tuổi còn non trẻ, chưa đủ “trình độ” ngồi bên cạnh những nghệ sĩ như Karik, BigDaddy, Suboi, JustaTee để đánh giá thí sinh.

Hieuthuhai gây tranh cãi khi ngồi ghế nóng Rap Việt với vai trò giám khảo khách mời Số khác nhận định chương trình để Hieuthuhai xuất hiện cốt chỉ để câu kéo lượng người xem từ khán giả, bởi anh đang là cái tên hot hàng đầu game show lúc này, đồng thời là “gà” của VieOn - đơn vị đứng sau chương trình. Quyết định ngồi ghế nóng Rap Việt của rapper 25 tuổi cũng là điều thú vị, bởi anh xuất thân từ King of rap - chương trình từng trực diện đối đầu với Rap Việt. “Thế này thì chương trình tâng lên quá tay rồi. Hiethuhai đang hot nhưng để ngồi cùng Thái VG, JustaTee làm giám khảo thì kỳ cục. Nhiều thí sinh còn rap hay hơn Hieuthuhai. Bạn quá hot nhưng để làm ban giám khảo trong chương trình rap lại thành cái cớ để anti chửi”, “Bình luận nhiều fan khen đẹp trai chứ ít ai nói đến trình độ âm nhạc. Nhưng show giải trí nên cũng chấp nhận được”… Cư dân mạng bình luận. Nhiều fan bênh vực, cho rằng Hieuthuhai chỉ nhận lời với vai trò khách mời, không phải giám khảo cố định. Nam rapper có thể xuất hiện một hoặc vài tập giống như F. Hero - giám khảo khách mời người Thái Lan ở vòng Chinh phục. “Các giám khảo khác không có ý kiến thì sao nhiều người chê bai vậy. Trước giờ nhà sản xuất show này luôn có cách để kéo chương trình hot lên”, “Hieuthuhai là khách mời vào hút lượng tương tác. Đây là chương trình giải trí, có thể có kịch bản trước, muốn công bằng hơi khó, xem vui vẻ hoan hỉ”, “Game show làm bệ phóng cho rapstar, Hieuthuhai có kỹ năng lại đưa âm nhạc rap tiếp cận được công chúng, điều mà các thí sinh tham gia đều đang tìm kiếm, vai trò giám khảo là quá phù hợp”… fan của nam rapper lên tiếng. Hieuthuhai sinh năm 1999, tên thật là Trần Minh Hiếu. Thời gian qua, anh “bùng nổ” nhờ góp mặt trong Anh trai say hi, 2 Ngày 1 Đêm… Theo Tiền Phong