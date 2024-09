Hieuthuhai đoạt ngôi vị Quán quân Anh trai say hi, Á quân là Rhyder

Khi được MC Trấn Thành hỏi có phải viết ca khúc về mối tình đầu, Hieuthuhai cho biết đây là món quà tặng người hâm mộ. Nam rapper xúc động cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ khán giả khi tham gia chương trình. Anh kể, mỗi khi quay hình tới 3-4h sáng, nhiều người vẫn đợi ở bên ngoài trường quay để gặp các “anh trai”.

Tiết mục "Sao hạng A".

Sau 4 tiết mục trình diễn nhóm, chương trình bắt đầu phần truyền hình trực tiếp đêm chung kết, trao giải tại TPHCM. MC Trấn Thành thông báo chương trình Anh trai say hi ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Cả trường sau đó đứng dậy, im lặng và dành lời chúc tốt đẹp cho các đồng bào.

Nối tiếp chương trình là màn nhảy cover 6 hit của ''Anh trai say hi'': Ngáo ngơ, Love sand, Catch me if you can, Đầu đội sừng, Walk, I'm thinking about you.

Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất (The best hit) thuộc về Catch me if you can của nhóm Negav, Công Dương, Nicky, Quang Hùng MasterD. Sau đó, Negav trình diễn solo ca khúc mới Mình anh thôi, vừa đạt top 1 mục Âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Có mặt tại sân khấu, NSND Hồng Vân thừa nhận là người hâm mộ Negav, còn Lê Giang cho rằng mình là mẹ của nam rapper.

Giải Anh trai thay đổi ấn tượng nhất (Best transformation) thuộc về Dương Domic. Nam ca sĩ dành một nửa số tiền 50 triệu đồng để quyên góp cho đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Hieuthuhai được xướng tên cho giải Đội trưởng được yêu thích nhất (The best leader). Nhận 20 trên 30 phiếu bầu từ các “anh trai”, Hieuthuhai giành giải thưởng Đội trưởng được yêu thích nhất (The best leader). Nam rapper quyên góp toàn bộ giải thưởng 50 triệu đồng cho đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Erik, Wean, Hurrykng, Hùng Huỳnh, Dương Domic trình diễn phiên bản mới của tiết mục gợi mở sự xuất hiện của Anh trai say hi tại chương trình Sóng 24 - Laviu.