HIEUTHUHAI đáp trả 'chẳng giống ai'

Màn đáp trả antifan của HIEUTHUHAI khiến dân mạng được phen xôn xao. Là sao trẻ hot nhất hiện tại nên mọi nhất cử nhất động của HIEUTHUHAI luôn nằm trong tầm mắt của cư dân mạng. Ngoài Fanpage và tài khoản cá nhân thì người hâm mộ còn biết được một tài khoản ẩn danh của nam rapper. HIEUTHUHAI thường dùng tài khoản này để đăng tải dòng trạng thái vu vơ vui nhộn. Nhiều người hài hước gọi tài khoản ấn danh này là "nội tâm của HIEUTHUHAI", bởi lẽ qua tài khoản này nam rapper được thể hiện tính cách khác so với hình ảnh trên sân khấu. "Conan Internet" còn phát hiện HIEUTHUHAI dùng tài khoản ẩn danh để đăng bài nhưng rất nhanh tay xóa, phải ai "hữu duyên" mới thấy được. Đơn cử như mới đây, HIEUTHUHAI đã đăng tải một bài viết về antifan và sau đó xóa rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn không qua mắt được cộng đồng mạng. Netizen đã nhanh tay chụp màn hình lại bài đăng chóp nhoáng của nam rapper và mọi người có phen bàn tán rôm rả.

HIEUTHUHAI gây chú ý khi có màn đáp trả cao tay trước antifan Trong bài đăng này, HIEUTHUHAI chia sẻ ảnh chụp màn hình một bình luận của netizen. Người này khá gay gắt khi cho rằng tên tuổi của nam rapper được nhiều người tung hô quá đà nhưng thực lực không xứng tầm. Người này còn chỉ trích HIEUTHUHAI là người trẻ sốc nổi, thường mượn âm nhạc để đá xéo người khác và góp ý nam rapper bớt ảo tưởng về chính mình. Trước ý kiến trái chiều, HIEUTHUHAI đã nhờ vả cộng đồng mạng giúp đỡ. Nam rapper chia sẻ: "Ai mà thấy mấy bình luận kiểu này thì giúp tui bình luận lại là 'chúc bạn một ngày vui vẻ, không có quạo nữa nha, tặng bạn một cái ôm nè'. Nghĩ tới cảnh toàn là sự tích cực trên mạng xã hội, nó đã". Màn đáp trả này của HIEUTHUHAI khiến nhiều người đồng tình. Cư dân mạng cho rằng nghệ sĩ luôn có người thích hoặc không thích và cách giải quyết điều tiêu cực là dùng tâm lý tích cực nhất để đối diện.

Dù HIEUTHUHAI đã nhanh tay xóa bài đăng trên tài khoản ẩn danh nhưng vài netizen đã kịp chụp màn hình lại Mất 4 năm để từ một tân binh trở thành gương mặt trẻ hot nhất hiện tại, đó là hành trình đáng ngưỡng mộ của HIEUTHUHAI. Sau khi tham gia chương trình King Of Rap, nam rapper đã nhanh chóng trở thành cái tên gây bão mạng xã hội bởi ngoại hình bảnh bao, âm nhạc gần gũi và dễ viral. Sau khi tham gia chương trình 2 Ngày 1 Đêm và Anh Trai Say Hi, HIEUTHUHAI tiếp tục tạo thiện cảm với khán giả bởi sự tinh tế, thông minh cộng với tính cách hài hước. Từ đó nam rapper thu về lượng fan nữ hùng hậu (nói đông nhất nhì hiện nay cũng không ngoa).

HIEUTHUHAI là gương mặt hot hòn họt ở Vbiz hiện tại Cũng bởi nhan sắc nổi trội mà thành công của HIEUTHUHAI luôn bị kèm theo sự nghi ngờ. Nam rapper cũng không ít lần đối diện với những ý kiến trái chiều. Đơn cử như vừa qua, hình ảnh nam rapper ngồi trên hàng ghế dành cho giám khảo ở Rap Việt đã tạo nên cuộc tranh cãi nảy lửa. Nhiều người cho rằng dù HIEUTHUHAI đang là cái tên có sức hút nhưng chưa đủ "trình" ngồi ngang hàng với JustaTee, Thái VG. Mặt khác, HIEUTHUHAI cũng là gương mặt non trẻ so với dàn HLV Karik, BigDaddy, Suboi, B Ray. Khán giả đặt ra nhiều câu hỏi, cho rằng sự tham dự của HIEUTHUHAI trên ghế giám khảo chỉ là một chiến lược "câu kéo" tương tác, người xem của chương trình Rap Việt. Tuy nhiên, sau đó vai trò của HIEUTHUHAI ở vòng Đối đầu được tiết lộ. MC Trấn Thành chia sẻ, HIEUTHUHAI dù ngồi trên hàng ghế giám khảo cùng JustaTee và Thái VG nhưng nam rapper tham gia vào chương trình để đóng vai trò là góc nhìn của một khán giả khách quan, nhằm trao đổi kinh nghiệm cho các thí sinh trong vòng Đối đầu. Theo Người Đưa Tin