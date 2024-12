HIEUTHUHAI đáp trả antifan, ẵm ngay 10 điểm duyên hết phần người khác

Chia sẻ của HIEUTHUHAI tại 2 Ngày 1 Đêm khiến cư dân mạng phải bàn tán. Tập mới nhất của chương trình 2 Ngày 1 Đêm lên sóng thu hút sự chú ý của khán giả. Đây cũng là chặng cuối của mùa Lễ Hội năm nay, thế nên dàn cast cũng đã có những chia sẻ đầy cảm xúc của riêng mình. Mở đầu, anh cả Trường Giang cho hay dù đi quay có những lúc mệt nhưng khi được đồng hành cùng mọi người để tạo nên chương trình thì rất vui. Nhưng cảm động chưa được lâu thì "Mười Khó" liền quăng miếng: "Giờ dừng lại biết lấy gì sinh sống đây". Bắt được tần số, Lê Dương Bảo Lâm ngay lập tức diễn tiểu phẩm: "Em rất là buồn vì đây là nghề duy nhất của em. Hằng ngày nhờ 2 Ngày 1 Đêm mới nuôi được kênh của mình và thành tích vào top trending cũng nhờ chương trình. Bây giờ dừng lại em cũng không biết phải làm gì, em bị chới với, chông chênh". Không đứng ngoài mảng miếng của đàn anh, HIEUTHUHAI cũng vào mood "dựng chuyện" khi chia sẻ cực tâm trạng: "Nói chung em cũng buồn như các anh vì đây cũng là nghề duy nhất. Người ta hay gọi em là rapper gameshow, cái đó nói đúng thiệt. Ngoài thời gian quay 2 Ngày 1 Đêm em toàn ở nhà không làm gì, không viết nhạc, không đi show nào nữa hết. Nên chương trình này là cứu cánh của em, tạo ra nguồn sống và tiếng cười chính của em luôn, không có chương trình là em không có cười luôn".

HIEUTHUHAI chia sẻ trong chương trình 2 Ngày 1 Đêm Màn bộc bạch của HIEUTHUHAI khiến dàn cast và khách mời cũng bó tay. Hoa hậu Thùy Tiên bày tỏ sự bất ngờ trước màn nối dối không chớp mắt của nam rapper. Trong khi đó Kiều Minh Tuấn thừa nhận HIEUTHUHAI và dàn cast 2 Ngày 1 Đêm nói chuyện líu lưỡi ngày càng nhiều là vì dựng chuyện liên tục. Chia sẻ lầy lội của dàn cast trong chặng hành trình cuối khiến khán giả không khỏi bật cười. Bên cạnh đó, câu nói nửa đùa nửa thật của HIEUTHUHAI thu hút sự bàn luận của netizen. Theo đó, nam rapper khá thoải mái khi nhắc đến câu chuyện mọi người từng gọi anh là "rapper gameshow". Nhiều khán giả cho rằng đây là cách đáp trả khéo léo của HIEUTHUHAI trước những bình luận tiêu cực, rằng anh chỉ nổi nhờ gameshow thay vì tài năng âm nhạc. Bằng cách đùa vui nhưng cũng đầy thẳng thắn, nam rapper dường như muốn khẳng định rằng sự nổi tiếng đến từ nỗ lực và sự duyên dáng mà anh mang đến trên mọi sân khấu, dù đó là âm nhạc hay giải trí.

Việc nổi tiếng nhờ các gameshow khiến HIEUTHUHAI nhận nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng HIEUTHUHAI là một trong những cái tên sáng giá trong làng rap Việt hiện nay. Không chỉ nổi bật với tài năng âm nhạc, anh còn trở thành gương mặt giải trí quen thuộc nhờ tham gia các gameshow đình đám. HIEUTHUHAI lần đầu tiên gây chú ý với khán giả đại chúng qua chương trình King of Rap 2020. Với phong cách trình diễn tự tin, lyrics chỉn chu và chất giọng trầm ấm đặc trưng, anh nhanh chóng ghi dấu ấn như một "nam thần" của làng rap Việt. Nhờ tham gia chương trình thực tế 2 Ngày 1 Đêm, HIEUTHUHAI thật sự bùng nổ về độ phủ sóng. Khác với hình ảnh "bad boy" thường thấy trong các MV rap, HIEUTHUHAI trong 2 Ngày 1 Đêm lại rất đời thường, hài hước và có phần ngây ngô. Sự đối lập này giúp anh thu hút một lượng fan đông đảo, không chỉ là những khán giả yêu rap mà còn cả các gia đình, người lớn tuổi. Cách chơi duyên dáng, thông minh cùng khả năng "mảng miếng" hài hước đã giúp HIEUTHUHAI trở thành điểm nhấn của chương trình. Năm 2024, HIEUTHUHAI tham gia Anh Trai Say Hi và kết thúc hành trình với vị trí Quán quân. Nhờ chương trình mà nam rapper thu về lượng fan nữ hùng hậu (nói đông nhất nhì hiện nay cũng không ngoa). Cũng bởi nhan sắc nổi trội cùng với việc tham gia nhiều show giải trí đã khiến thành công của HIEUTHUHAI luôn bị kèm theo sự nghi ngờ. Nam rapper cũng không ít lần đối diện với những ý kiến trái chiều. HIEUTHUHAI từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng anh không ngại bị gọi là "rapper gameshow". Theo anh, gameshow là một cơ hội tốt để nghệ sĩ được đến gần hơn với khán giả đại chúng. HIEUTHUHAI từng chia sẻ với truyền thông: "Tôi thấy gameshow tốt chứ, nếu biết sử dụng đúng cách. Nghệ sĩ có lợi vì đến với nhiều khán giả hơn. Nếu chỉ làm nhạc thì tôi rất khó có thể tiếp cận khán giả ở lứa tuổi cha mẹ mình. Thế hệ này rất kén nghe dòng nhạc mà tôi theo đuổi. Nhờ gameshow tôi mang được nhạc của mình đến với cả những người ít nghe rap. Nói nhờ game show tôi mới nổi tiếng cũng có phần đúng. Nhưng nếu không có gì thú vị thì chắc không ai có thể đẩy được mình lên đâu".

HIEUTHUHAI đang là cái tên đang lên của Vbiz, sở hữu lượng fan đông đảo Theo Người Đưa Tin