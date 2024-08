HIEUTHUHAI coi Anh trai say hi như một trại hè

Tuần này, Anh trai say hi đi đến vòng chung kết 1, với lượt đấu đầu tiên là 16 tiết mục solo của 16 Anh trai và khán giả theo dõi chương trình sẽ là người bình chọn cho các Anh trai thông qua ứng dụng VieON. Thể lệ bình chọn sẽ được chương trình công bố đến khán giả trong tập 12 phát sóng tối 31/8 và trên fanpage của chương trình.

Quân A.P cảm nhận: "Trước khi tham gia Anh trai say hi em có một khoảng thời gian loay hoay, muốn thay đổi làm mới mình. Đến giờ chung kết nhìn lại giật mình thấy đã thay đổi khá nhiều so với Quân A.P ở vòng 1. Đến vòng này em bỏ qua áp lực thi đấu và đây là 1 tiết mục mà mọi người chưa bao giờ nhìn thấy ở Quân A.P cũ và chưa bao giờ thấy ở Anh trai say hi.Vòng thi đấu solo có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với Quân A.P cũng như với top 16 Anh trai, là tiết mục để họ cho khán giả nhìn thấy cái “tôi mới” sau một thời gian không ngừng nỗ lực, thể hiện nhiều khía cạnh đa dạng của bản thân, bứt phá ngoạn mục và ngày càng tỏa sáng qua từng Livestage vừa qua".