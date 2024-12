Hieuthuhai có lật đổ được Sơn Tùng?

Cuộc đua giữa Sơn Tùng, Hieuthuhai và Soobin cho giải thưởng "Nam ca sĩ/rapper của năm" hiện là tâm điểm của Làn Sóng Xanh 2024. Sơn Tùng M-TP là tâm điểm của Giải thưởng Làn Sóng Xanh năm nay, khi góp mặt 6 trong 13 hạng mục đề cử. Cụ thể, giọng ca quê Thái Bình được ghi tên cho các giải thưởng: Nam ca sĩ của năm, MV của năm, Nhà sản xuất âm nhạc của năm, Ca khúc của năm, Bài hát hiện tượng và Nam ca sĩ được yêu thích. Đừng làm trái tim anh đau là bản hit lớn nhất của nhạc Việt trong năm nay. Sẽ không bất ngờ nếu ca khúc này giúp Sơn Tùng vơ vét giải thưởng Làn Sóng Xanh 2024. Trong khi đó, với riêng đường đua đoạt giải Nam ca sĩ được yêu thích, Sơn Tùng tạm thời vượt lên khi phía sau là những hiện tượng đáng gờm.

Hieuthuhai trỗi dậy mạnh mẽ nhưng khó lật được Sơn Tùng ở các hạng mục quan trọng. Năm bùng nổ của Sơn Tùng Năm nay, Sơn Tùng gây sốt trở lại bằng sản phẩm Chúng ta của tương lai. Song, phải đến Đừng làm trái tim anh đau, giọng ca quê Thái Bình mới thật sự bùng nổ. Đừng làm trái tim anh đau là sản phẩm nhạc Việt hút lượng view cao nhất trong năm (hơn 113 triệu lượt xem sau 6 tháng), dẫn đầu lượng người nghe ở nền tảng Spotify (hơn 32 triệu lượt nghe trực tuyến). Với Đừng làm trái tim anh đau, hạng mục Ca khúc của năm khó thoát khỏi tay Sơn Tùng. Đây cũng đối thủ nặng ký cho hạng mục Bài hát hiện tượng, khi một đoạn nhạc Đừng làm trái tim anh đau được sử dụng cho hàng trăm nghìn video trên TikTok. Sơn Tùng tạo nên trào lưu vũ đạo mới trên nền nhạc Bossa Nova. Ở hạng mục Nam ca sĩ của năm, Sơn Tùng cạnh tranh với Hieuthuhai, Phan Mạnh Quỳnh, Quang Hùng, Soobin và Vũ. Phan Mạnh Quỳnh, SOOBIN và Vũ phát hành album trong năm nay. Hieuthuhai cùng Quang Hùng góp giọng ở một loạt ca khúc trong game show "Say hi". Sơn Tùng có tần suất ra nhạc ít nhất, nhưng tạo sự bùng nổ lớn nhất. Nam ca sĩ chạy show "nhỏ giọt" nhất nhưng mỗi lần xuất hiện đều tạo sức hút áp đảo. Năm nay, Sơn Tùng hoạt động mạng xã hội năng nổ hơn, nhiều "chiêu trò" câu tương tác hơn. Sức phủ sóng của giọng ca quê Thái Bình đã thật sự trở lại đỉnh điểm. Xét trên 2 tiêu chí là âm nhạc bùng nổ và phủ sóng mạng xã hội, Hieuthuhai cùng Soobin được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh gắt gao với Sơn Tùng cho giải Nam ca sĩ/rapper của năm. Hieuthuhai là quán quân Anh trai say hi, có sản phẩm cá nhân chạm vị trí top 1 thịnh hành âm nhạc và là hiện tượng đình đám trên mạng. Trong khi đó, Soobin là "Anh tài" nổi bật nhất ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam ca sĩ hoạt động cật lực trong năm 2024 khi phát hành album đầu tay, liên tục tung MV và giữ vững phong độ ở game show. Âm nhạc của Soobin trong năm nay chinh phục nhiều độ tuổi khán giả. Nhưng xét về sức ảnh hưởng trên mạng, Soobin sẽ hụt hơi hơn so với Sơn Tùng và Hieuthuhai. Trước đó, Hieuthuhai, Sơn Tùng và Soobin trực tiếp cạnh tranh cho giải thưởng phụ Nam rapper/ca sĩ được yêu thích. Hieuthubai và Sơn Tùng nằm trong nhóm nghệ sĩ có lượt bình chọn cao vượt trội từ khán giả. Sau cùng, Sơn Tùng được xướng tên là người chiến thắng.

Vũ Cát Tường và tlinh là 2 nghệ sĩ nữ nổi bật trong năm. Cục diện khó đoán Nữ ca sĩ/rapper của năm Giải thưởng quan trọng tiếp theo của Làn Sóng Xanh 2024 là cuộc cạnh tranh giữa Bích Phương, Hòa Minzy, Tlinh, Hà Nhi và Vũ Cát Tường. Trong nhóm này, cơ hội cho Hòa Minzy và Hà Nhi không cao. Bích Phương khởi đầu năm 2024 bằng MV Nâng chén tiêu sầu khá thành công, nhưng phần còn lại trong năm không có thêm điểm nhấn. Cuộc cạnh tranh trực tiếp cho giải Nữ ca sĩ/rapper của năm sẽ là Tlinh và Vũ Cát Tường. Năm ngoái, Văn Mai Hương vượt trội tất cả ở hạng mục này, dẫn đến chiến thắng không có gì bất ngờ. Cuộc đua giữa Vũ Cát Tường và Tlinh sẽ khó đoán, khi mỗi ca sĩ đều có điểm mạnh. Vũ Cát Tường có bản hit Từng là, là sản phẩm của nghệ sĩ nữ thành công bậc nhất trong năm. Tlinh không tung sản phẩm cá nhân trong năm nay nhưng tỏa sáng khi kết hợp nghệ sĩ khác. Mới nhất, cựu thí sinh Rap Việt gây sốt khi kết hợp Low G trong EP FLVR. Đặc biệt, Phóng zìn zìn của Low G và tlinh hiện là ca khúc thành công nhất trên Spotity những tháng cuối năm 2024. Năm nay, không có nghệ sĩ nữ cạnh tranh cho hạng mục album của năm. Vũ Cát Tường sẽ đụng độ Sơn Tùng và loạt đối thủ cộm cán ở hạng mục Ca khúc của năm. Hạng mục MV của năm là cuộc cạnh tranh cân não bậc nhất ở Làn Sóng Xanh 2024. Những MV được vinh danh gồm có Đi tìm tình yêu, Đừng làm trái tim anh đau, Hỏa ca, Không ra gì và Nâng chén tiêu sầu. Từng MV được đề cử đều có tính lan tỏa rất cao và giá trị nghệ thuật riêng. Hỏa ca của Anh trai vượt ngàn chông gai tưởng chừng không có đối thủ cho đường đua MV của năm, song sự xuất hiện phút chót của Không ra gì đang làm cục diện khó đoán. Theo Tiền Phong