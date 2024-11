Hieuthuhai có đang sai?

Hieuthuhai dễ dàng đưa bản rap “diss” - Trình - lên top 1 trending YouTube, chẳng cần hô hào quảng bá. Fan nam rapper hả hê, hài lòng, khen thần tượng “đỉnh nóc, kịch trần”, nhưng nhiều người lại thấy như “muỗi đốt inox”. Top 1 trending nhưng chỉ nới rộng thêm tranh luận Danh tiếng Hieuthuhai tăng bật khi anh dành thời gian cho các game show truyền hình, mới nhất là Anh trai say hi. Có thời gian, mạng xã hội rầm rộ về con số cát-xê “khủng” Hieuthuhai nhận được từ nhãn hàng và so kè xem ai trong showbiz “đấu” lại được anh thời điểm này. Không khó để nhận ra nam rapper trẻ tuổi đang là gương mặt hot hàng đầu ở showbiz Việt. Cái tên Hieuthuhai nhẵn mặt trên phương tiện truyền thông, đắt hàng trong các hợp đồng thương mại.

Hieuthuhai phủ sóng game show, từ 2 Ngày 1 Đêm, Anh trai say hi đến Rap Việt mùa 4. Dễ hiểu bởi Hieuthuhai hội tủ những yếu tố cần và đủ để có sức bật mạnh mẽ so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Một ngoại hình sáng lạn, đời tư sạch, cầu tiến, đi show duyên dáng, đông fan, có nhiều bài “viral” đủ để leo top trending, lại có công ty giải trí với hệ sinh thái game show đình đám đứng sau hậu thuẫn, không khó hiểu khi Hieuthuhai bứt phá đột biến đến vậy. Khi đang là trung tâm của sự chú ý, bản rap diss (công kích) - Trình - mới phát hành của anh nghiễm nhiên xếp hàng đứng đầu top trending. Đây được coi là lời đáp trả của anh về những người hướng mũi dìu, đánh giá anh mất chất, rapper được o bế bởi game show… Hieuthuhai nói với bản nhạc này, anh không màu mè hay ngông nghênh, mà đó điều bắt buộc phải xảy ra trên hành trình âm nhạc của mình. Nhưng với vị thế đang có, Hieuthuhai đã đúng đắn với quyết định này hay chưa? Nhiều người nói Trình của Hieuthuhai thiên về “flex” (khoe mẽ) bản thân hơn là “diss” anti. Nam rapper cảnh báo về câu chữ nhưng sức nặng hay độ gai góc vẫn chưa thể chinh phục được số đông khán giả. Trong bài nhạc, nam rapper 25 tuổi có những câu thể hiện quan điểm dùng viral, hit, tiền tài để nói đến năng lực trình độ như “Top trending ừ thì đâu có giá trị. Cho tới khi có cái tên mày trong đó”, “Hit lần 4 rồi lại hit tới lần 5. Á á á á. Con *** này được push”, “Nhìn vào sự nghiệp anh thèm chảy nước miếng. Mua bao nhiêu căn nhà. Năm bao nhiêu show. Bao nhiêu bài hit. Bao nhiêu trong bank (ngân hàng)…”. Có ý kiến nhận định đây là suy nghĩ của người muốn nổi tiếng, chứ chưa phải là của người nghệ sĩ làm nghệ thuật: “Việc tác phẩm ít người đón nhận là nỗi buồn, nhưng yếu tố viral, trending không có nghĩa là người nghệ sĩ đó kém cỏi, chất lượng của họ chất lượng kém hơn những tác phẩm đang trending”.

Nam rapper sinh năm 1999 đang là gương mặt hot hàng đầu showbiz Việt. Cái danh rapper game show của Hieuthuhai đâu phải mới đây, mà có từ hồi anh phất lên nhờ 2 Ngày 1 Đêm, cộng thêm khán giả vẫn lấn cấn chuyện anh thực sự là “hit” hay chưa, đều là những “fact” (sự thật) dư luận có thể “bẻ” lại Hieuthuhai. “Phát hành bài này có vẻ như nước đi sai lầm của Hieuthuhai vì nó khiến người qua đường mất thiện cảm. Fan có thể hả dạ, thỏa mãn nhưng đối tượng Hieuthuhai hướng đến để ‘diss’ chưa chắc đã thấy sát thương, giống muỗi đốt inox”, “Tên bài là Trình nhưng thấy toàn kể lể”, “Hieuthuhai nổi vì game show nhiều hơn là vì nhạc, hit để nhà nhà đều biết chưa có. Đã là người nổi tiếng thì cái chuyện yêu ghét và ý kiến trái chiều là hết sức bình thường. Về Trình, ngoài việc làm người ta cảm thấy giống ngựa non háu đá, tôi chưa thấy tác dụng của việc ra track diss này lắm”… khán giả bình luận. Với hình tượng lịch sự, cẩn thận mà Hieuthuhai đang xây dựng cùng việc có lượng fan áp đảo antifan, phát hành sản phẩm rap “diss” ở thời điểm này chỉ như cơn bão trong tách trà. Cái nhiều người cần ở Hieuthuhai lúc này có lẽ là sự khẳng định về mặt âm nhạc để dập tắt hết lời dèm pha. Nếu nam rapper đã có thì bây giờ đã không tranh cãi nhiều thế này. Ngổn ngang sau bản rap diss Tổ đội Gerdnang gồm Hieuthuhai, Hurrykng, Manbo, producer Kewtiie, Negav luôn dành sự ủng hộ tuyệt đối cho nhau. Giữa lúc bản nhạc của Hieuthuhai khuấy động không gian mạng, động thái bênh vực của tổ đội dành cho nam rapper như đổ thêm dầu vào lửa.

Tổ đội Gerdnang gây tranh cãi khi nêu quan điểm bảo vệ Hieuthuhai. Hurrykng gây tranh cãi khi ngầm nhắc đến việc khán giả khắt khe, phủ nhận năng lực của Hieuthuhai và đặt lên bàn cân với bác sĩ, IT (nhóm ngành công nghệ thông tin trong ngành kỹ thuật). “Bác sĩ trình cao kiếm nhiều tiền không ai nói gì. Dân IT trình cao kiếm đống tiền cũng không ai nói gì. Ca sĩ trình cao đi show liên tục kiếm mớ tiền cũng không ai nói gì. Rapper trình cao kiếm cục tiền bằng overrated (Đánh giá quá cao)”. Chưa dừng lại, producer Kewtiie đáp lại khán giả khi có nhiều bình luận đánh giá lời lẽ của Trình chưa đủ độ “sát thương”, trong khi nó là rap “diss”: “Làm nhạc chứ có phải cua, ghẹ đâu mà đòi sát với thương” - producer ruột của Hieuthuhai nói. Từ bài nhạc của Hieuthuhai đã khơi mào nên cuộc tranh luận giới rap Việt. Á quân Rap Việt GDucky chia sẻ dòng trạng thái “Trình bày”, kèm biểu tượng im lặng khiến dư luận nghĩ ngay anh ẩn ý "cà khịa" Hieuthuhai. ICD - quán quân King of Rap - đăng đàn cho rằng rap diss là phần tinh hoa của cộng đồng Hip-hop, luôn được quan tâm dù vướng thị phi. Anh kêu gọi “các anh em trong giới giao lưu so trình”. Không đồng tình với quan điểm này, B Ray nói không nhất thiết phải do trình, làm hài lòng cộng đồng nhóm người độc hại để rồi mất hết tất cả. Theo Tiền Phong