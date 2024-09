Hiếu Hiền: 'Ngoài sợ ba mẹ và sợ vợ thì tôi chưa biết ngán ai bao giờ'

Hiếu Hiền thừa nhận bản thân là người nóng tính, sẵn sàng đôi co với người khác nhưng gần đây, anh thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Mới đây trên trang cá nhân, Hiếu Hiền đăng status kể một vài tình huống khiến anh khó chịu khi tham gia giao thông. Nếu là trước kia, nam diễn viên chắc chắn sẽ có phản ứng nhưng giờ anh không buồn lên tiếng. Theo đó Hiếu Hiền kể, trên đường đón con đi học về, lúc chờ đèn đỏ, một người chạy xe ngược chiều tông trúng bánh trước xe của anh. Vậy nhưng thay vì xin lỗi, người này còn đổ lỗi ngược lại cho Hiếu Hiền. Lúc sau đang chạy xe thì một chiếc xe khác không xi-nhan sang đường mà cứ thế băng qua, suýt tông trúng anh. Và cũng thay vì xin lỗi, người này quay ra mắng Hiếu Hiền: “Chạy không biết nhìn hả”? `

Hiếu Hiền và mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc. Sau khi kể hàng loạt các tình huống rất đáng buồn khi tham gia giao thông, nam diễn viên viết: “Giờ bạn sẽ hiểu tại sao ra đường bây giờ hễ có va chạm là dễ đánh nhau là vậy. Từ trẻ đến già, có nhiều người mất đi cái văn hoá cơ bản: Chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi để trở thành con người đúng mực. Xét về mình thì chưa bao giờ hoàn hảo nhưng mình thấy mình tiến bộ rõ rệt khi không đôi co hay lời qua tiếng lại. Và ngoài sợ ba mẹ và nói nhỏ là sợ vợ thì tôi chưa biết ngán ai bao giờ. Tóm lại là vậy”. Hiếu Hiền tên thật là Phạm Hiếu Hiền sinh năm 1977, là con trai út của cố nghệ sĩ Đức Lang và Kim Ngọc. Anh được mọi người biết đến là một nghệ sĩ đa tài khi thể hiện tài năng ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC… Nhắc đến Hiếu Hiền không thể không nhắc tới một số phim mà anh từng tham gia như: Bỗng dưng muốn khóc, Cô gái xấu xí, Chuyện tình đảo ngọc, Khát vọng thượng lưu, Vừa đi vừa khóc, Mẹ rơm, Những cô gái chân dài, Nụ hôn thần chết, Long Ruồi, Hello cô Ba, Hot boy nổi loạn, Bẫy rồng… Tháng 12 năm 2010, Hiếu Hiền kết hôn với Thùy Liên, kém anh 9 tuổi. Vợ chồng anh hiện có 3 con. Cuộc sống tuy không giàu sang như nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác trong showbiz nhưng nam diễn viên cao 1m50 có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc.