Hiện tượng Mono - em trai Sơn Tùng - trở lại mặt đất

Cho đến tháng 12 năm nay, Waiting For You giảm nhiệt. Mono tung EP mới với 4 ca khúc: Cười lên, Open Your Eyes, Em xinh và Young. Song, EP của giọng ca người Thái Bình nhanh chóng chìm nghỉm giữa một loạt sản phẩm ra mắt trong một tháng qua. MV Cười lên - sản phẩm chủ đạo của EP - chỉ hút hơn 300.000 lượt xem sau 2 tuần, đã bị đánh bật khỏi danh sách thịnh hành âm nhạc.

Với Waiting For You, Mono tạo nên sản phẩm âm nhạc có hiệu ứng tốt nhất dịp cuối năm 2022. Em trai Sơn Tùng M-TP từ vai vế tân binh, nhanh chóng vươn tầm thành hiện tượng nhạc Việt. Với mức cát-xê dao động từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng, Mono là ca sĩ chạy show tất bật trong một năm qua và liên tục hợp tác cùng nhãn hàng.

Waiting For You không phải là sản phẩm chủ lực trong Album đánh dấu màn chào sân của Mono. Dù vậy, ca khúc bất ngờ gây sốt từ TikTok. Cụ thể là khoảnh khắc Mono trình diễn Waiting For You, thể hiện vũ đạo được khán giả chú ý. Sau đó, một số yếu tố bổ trợ như 2 từ “ú òa” giúp sản phẩm của Mono lan tỏa nhanh trên mạng.

Nhờ Waiting For You, Mono có cơ hội bước lên sân khấu của một chương trình hoa hậu. Sân khấu hôm đó tạo bước ngoặt để Mono nổi tiếng hơn, từ mức cát-xê dưới 100 triệu đồng, nhảy vọt tăng gấp đôi. Một năm qua, chỉ với cơn sốt Waiting For You, em trai Sơn Tùng là sự lựa chọn hàng đầu của các đơn vị tổ chức show và nhãn hàng. Đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 9/2022 đến nửa đầu năm nay, lịch trình của Mono là điều mà mọi ca sĩ trẻ phải khao khát.

Sức nóng của Mono bắt đầu lung lay, khi nhiều ca sĩ/rapper tuổi tên gen Z khác lần lượt vươn lên, là MCK, Tlinh, Hieuthuhai, Grey D, Wren Evans. Những ca sĩ/rapper đã có chỗ đứng trên thị trường như Tăng Duy Tân, Đen Vâu, Binz… lần lượt chiếm sóng theo từng giai đoạn. Mono ra mắt EP Đẹp là để hâm nóng sức hút trở lại, sẵn sàng cạnh tranh để chạy show ở giai đoạn sôi động nhất, dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên Đán.

Song, sức hút của EP Đẹp lại rất kém so với những gì khán giả kỳ vọng ở Mono.

Mono tiếp tục bắt tay cùng producer Onionn để sản xuất âm nhạc 4 ca khúc mới. MV Cười lên của nam ca sĩ được đầu tư chỉn chu. Từ cốt lõi, chất liệu âm nhạc Latin của Cười lên khó để thu hút khán giả đại chúng. Mono không có sự cộng hưởng từ “cơn sốt” TikTok như Waiting For You, dù tạo nên một điệu nhảy mới. Số liệu streams (nghe nhạc trực tuyến) của EP Đẹp trên Spotify cũng rất khiêm tốn.