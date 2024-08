Hiện tượng 'mèo béo TikTok' - Mối nguy mang tên AI thao túng cảm xúc con người

Theo Jessica Maddox, giáo sư tại Đại học Alabama và là tác giả của cuốn The Internet Is for Cats (Internet là dành cho mèo), nội dung về mèo được ưa chuộng không chỉ vì chúng dễ thương mà còn vì hình ảnh về mèo rất linh hoạt. "Chúng ta có thể gán bất cứ ý nghĩa nào chúng ta muốn cho mèo", Maddox cho biết, vào thời đại Victoria, "mọi người mượn giọng văn của mèo để viết thư cho nhau và in ảnh mèo để gửi cho bạn bè".

Phong trào này cũng không xa lạ gì ở châu Á, nhất là tại Nhật, nổi tiếng kiệt tác "Tôi là con mèo" của văn hào Natsume Soseki.

Khi công nghệ phát triển, những người yêu thú cưng đã chuyển từ mê ảnh mèo sang tạo ra chúng bằng AI. Sự ra mắt của các trình tạo AI miễn phí và có sẵn rộng rãi như Midjourney, ElevenLabs hay DALL-E đã thay đổi hoàn toàn internet. Bằng cách đưa các công cụ mạnh mẽ vào tay bất kỳ ai có kết nối internet và đủ sự táo bạo, các trình tạo AI này đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các thể loại nội dung trực tuyến mới.

Hình ảnh mèo vốn dễ gây thương cảm, kết hợp với sức mạnh tạo nội dung quy mô lớn của AI sẽ dễ dàng tạo ra làn sóng.

"Tôi bắt đầu vào tháng 1/2024", Charles, người sáng tạo ra tài khoản @mpminds nổi tiếng, cho biết. "Tôi thấy một tài khoản khác chia sẻ những bức ảnh mèo do AI tạo ra, không cùng nội dung, nhưng có cùng cảm xúc. Tôi đã phối lại để tạo thành câu chuyện cùng các nhân vật Chubby và Chubby Jr". Ngoài mèo, Charles còn thử nghiệm nhiều loại nội dung để kiếm tiền trên TikTok nhưng mèo là thành công nhất.

"Nhiều người không nhận ra AI đã trở nên phổ biến như thế nào trên mạng xã hội, cả về mặt tính năng và nội dung có thể chia sẻ. Ai đó có thể chia sẻ một bài đăng phổ biến trên mạng xã hội mà không nhận ra đó là AI", Maddox nhận xét. Nhưng khi ngày càng có nhiều nội dung do AI tạo ra xuất hiện, thì cũng ngày càng có nhiều "phản ứng ngược", cô nói.

Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận sự gia tăng của cái mà họ gọi là "rác AI", nội dung chất lượng thấp được tạo ra với số lượng lớn bởi những người sử dụng trình tạo AI. Nghiên cứu tại Đại học Stanford và Georgetown đã phát hiện nhiều mạng lưới tài khoản spam do AI tạo ra trên Facebook. Những tài khoản này đăng sản phẩm do AI tạo ra hàng chục lần một ngày, thu hút hàng trăm triệu lượt thích và lượt xem. Một bài đăng do AI tạo ra được báo cáo là nằm trong số 10 bài đăng được xem nhiều nhất trên Facebook quý 3 năm 2023.

Bằng cách đăng ký vào các chương trình kiếm tiền của nền tảng hoặc hướng người xem đến các liên kết và dịch vụ bên ngoài, người tạo ra loại nội dung này có thể kiếm tiền. Thậm chí, họ có thể kiếm tiền bằng cách dạy người khác tạo nội dung bằng AI. Theo báo cáo trên tờ Washington Post, những người sáng tạo câu chuyện về mèo bằng AI bán các khóa học hướng dẫn học viên cách tốt nhất để thu hút người theo dõi và kiếm tiền.