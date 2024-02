Hiện tượng 'Đào, phở và piano': Vui nhưng đừng lạc quan quá về doanh thu

Điều này khiến cho việc phát hành những bộ phim do nhà nước đặt hàng gặp khó khăn, tạo ra rào cản về mặt tâm lý cho các nhà quản lý, các bên có liên quan còn ngần ngại, chưa thực sự sẵn lòng đưa các tác phẩm điện ảnh do nhà nước đặt hàng ra thị trường.

Hơn nữa, chúng ta cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc kinh doanh các sản phẩm điện ảnh do nhà nước đặt hàng. Để kinh doanh, phát hành bộ phim do nhà nước đặt hàng vướng vào nhiều quy định khác nhau, như quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định về đấu giá…

- Vấn đề mà chúng ta vướng mắc lâu nay là do chưa có được một cơ chế bảo đảm cho các bên liên quan đều có lợi ích khi phát hành các bộ phim do nhà nước đặt hàng, dẫn đến những khó khăn đưa phim ra rạp.

- "Đào, phở và piano" được một số rạp tư nhân phát hành phi lợi nhuận, nhưng họ có thể hỗ trợ một phim chứ không thể phim nào hỗ trợ. Theo ông, chúng ta cần phải làm gì để các rạp tư nhân tham gia vào phát hành các bộ phim do nhà nước đặt hàng?

Chỉ có như vậy, các bộ phim này mới không bị lãng phí về đầu tư và quảng bá tốt hơn những giá trị nhân văn, lịch sử cách mạng đến với đông đảo công chúng - đúng với mong muốn đặt hàng của nhà nước.

Vấn đề quảng bá, phát hành phim do nhà nước đặt hàng chưa được chú trọng.

- Từ hiện tượng "Đào, phở và piano", ông nghĩ sao về khả năng cạnh tranh giữa các bộ phim do nhà nước đặt hàng với những bộ phim do tư nhân sản xuất?

- Tôi nghĩ chúng ta không nên tập trung vào sự cạnh tranh giữa các bộ phim do nhà nước đặt hàng với các bộ phim tư nhân. Bởi mục đích làm phim, thị trường tương đối khác nhau. Đối với khán giả, họ cũng không quan tâm phim do nhà nước hay tư nhân làm, chủ yếu quan tâm chất lượng bộ phim. Mọi sự so sánh đều ở mức độ khập khiễng nhất định.

Điều quan trọng, chúng ta rất cần có những dòng phim về lịch sử cách mạng để đưa ra những thông điệp quan trọng mà Đảng và Nhà nước đã đề cao. Thị trường rất cần những cần món ăn đa dạng, phong phú. Khán giả ngày nay không chỉ cần xem những bộ phim giải trí, phù hợp thị hiếu mà còn cần cả những bộ phim khai thác đề tài lịch sử, cách mạng.

Chính vì lý do đó, chúng ta rất cần có sự xuất hiện của các bộ phim do nhà nước đặt hàng. Và điều này hiệu quả hơn nữa nếu như việc phát hành, quảng bá được thực hiện tốt hơn để tác phẩm có thể đến với đông đảo công chúng.

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt chia sẻ với phóng viên VTC News: "Từ câu chuyện của Đào, phở và piano, chúng ta thấy rõ nhiều bất cập trong việc phát hành những bộ phim do nhà nước đặt hàng. Theo quy định, toàn bộ doanh thu bán vé của phim phải nộp cho nhà nước. Trung tâm chiếu phim Quốc gia phải làm nhiệm vụ vì họ là đơn vị nhà nước dù tự chủ về tài chính. Tuy nhiên khi đặt vấn đề với những đơn vị tư nhân lớn, họ chắc chắn sẽ không nhận lời phát hành một bộ phim nhà nước nếu không có tỷ lệ ăn chia từ nhà sản xuất. Thông thường khi phát hành bộ phim, các rạp phải nhận về 55 - 60% lợi nhuận. Họ không thể trao toàn bộ doanh thu cho đơn vị sản xuất. Trong tình huống này, chúng ta không thể trách các đơn vị sản xuất tư nhân. Từ hiện tượng này, nhà nước nên chăng cần điều chỉnh chính sách. Khi một bộ phim được sản xuất phải đi kèm kinh phí phát hành, marketing. Đây là một trong những yếu tố cần và đủ để làm nên thành công của một phim. Một bộ phim hay phải đi kèm một chiến dịch quảng bá phù hợp, đúng mục tiêu để tạo nên sự cộng hưởng.