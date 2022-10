Hiện trường xe container đâm xuyên qua 3 nhà dân ven quốc lộ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Chiều nay (4/10), lãnh đạo Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vụ tai nạn do lái xe container tự gây ra đã làm hỏng nhiều công trình nhà dân trên QL38, rất may không có thiệt hại về người.