Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp nhiều nhà và xe cộ ở Hà Giang

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đang nỗ lực cứu hộ nhiều nhà và phương tiện bị đất đá vùi lấp trên địa bàn xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang sáng 29/9. Trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua (28/9) đến sáng nay (29/) gây sạt lở, lũ quét nghiêm trọng tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Công an Hà Giang) Lúc 9h, tại Km52 Quốc lộ 2 (đường Hà Giang - Tuyên Quang), thuộc địa phận xã Việt Vinh xảy ra vụ sạt lở vùi lấp nhiều phương tiện, trong đó có 1 ô tô khách, 1 ô tô bán tải và 3 xe máy. (Ảnh: Công an Hà Giang) Sạt lở taluy dương km52 tại địa phận dốc Nặm Tạng, xã Việt Vinh đẩy 5 phương tiện xuống vực taluy âm. (Ảnh: Công an Hà Giang) Đất đá còn làm sập nhiều ngôi nhà ở quốc lộ 2. (Ảnh: Công an Hà Giang) Vụ sạt lở gây ách tắc cục bộ tại quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khẩn cấp hỗ trợ và cứu người, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: Công an Hà Giang) Công an, quân đội khẩn trương tiếp cận, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. (Ảnh: Công an Hà Giang) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chỉ trong hai tiếng 7-9h hôm nay, xã Tân Lập huyện Bắc Quang mưa trên 155 mm. Trong 3-6 giờ tới, khu vực này tiếp tục mưa phổ biến với lượng 20-50 mm, có nơi trên 70 mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quang Bình, Vị Xuyên. Viên Minh