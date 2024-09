Hiện trường vụ sập cầu Ngòi Móng ở thành phố Hòa Bình

Cầu Ngòi Móng bị đổ sập phần đầu cầu khiến giao thông trên đường tỉnh 445 nối phường Kỳ Sơn đi xã Hợp Thành (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) gián đoạn. Rạng sáng 19/9, cầu Ngòi Móng (km 0+250) trên đường tỉnh 445, phường Kỳ Sơn đi xã Hợp Thành đã bị lún và đến 4h thì bị sập phần đầu cầu. Ảnh: L.Chung Vụ sập cầu không gây thiệt hại về người và tài sản. Tại hiện trường, phần đầu cầu bị sạt đất, sau đó sập xuống so với mặt đường khoảng 3-4m. Ảnh: L.Chung Cầu Ngòi Móng được xây dựng từ lâu, dài khoảng 30m, rộng 4,5m, không có trụ giữa. Ảnh: L.Chung Do bị sập phần đầu cầu nên kết cấu còn lại của cầu Ngòi Móng bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: L.Chung Sau khi xảy ra vụ sập cầu, Công an TP Hòa Bình cử lực lượng ứng trực, điều tiết giao thông. Ảnh: Công an Hòa Bình