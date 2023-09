Hiện trường tan hoang khu vực lũ quét làm 10 người chết và mất tích ở Sa Pa

(Ảnh: Tuấn Ngọc).

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, từ đêm 12/9 đến rạng sáng 13/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, xã Lành Giàng, huyện Văn Bàn... đã gây ra lũ quét và sạt lở đất.

(Ảnh: Tuấn Ngọc).

Tính tới 8h ngày 13/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 3 người chết và 7 người mất tích do mưa lũ gây ra. Thiệt hại về tài sản tiếp tục được thống kê làm rõ.

Tại xã Liên Minh, có 9 người chết và mất tích sau khi xảy ra trận lũ quét, đây được coi là khu vực "rốn lũ". Còn một nạn nhân khác tử vong đó là bà Bàn Thị N. (SN 1968, ở xã Lành Giàng, huyện Văn Bàn), tử vong do dông lốc làm sập bếp gây chết người.