Hiện trường nơi chế tạo pháo gây nổ khiến 2 người tử vong ở Ninh Bình

Nhận được tin báo về vụ việc, lãnh đạo huyện Kim Sơn đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công an huyện khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình, tổ chức lực lượng chữa cháy, cấp cứu và truy tìm người bị nạn; khám nghiệm sơ bộ hiện trường.

Ngay sau đó, Linh đến trụ sở Công an huyện Kim Sơn để khai báo sự việc.

Công an huyện Kim Sơn đã trưng cầu phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm pháp y. Đồng thời Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn cũng ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Linh để điều tra.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định đây là vụ cháy, nổ. Nguyên nhân ban đầu xác định là do Nguyễn Văn Linh đặt mua thuốc pháo và các chế phẩm để sản xuất, buôn bán trái phép pháo nổ, trong quá trình thực hiện thì bị cháy, nổ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Đồng thời, tập trung lực lượng, biện pháp để điều tra, xác minh vụ việc, làm rõ vi phạm của Nguyễn Văn Linh và những cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật