Hiện trường nam ca sĩ 31 tuổi ngã lầu tử vong trước khách sạn

Lực lượng điều tra xác nhận họ phát hiện nhiều tình tiết bất ổn khi khám xét hiện trường vụ ca sĩ Liam Payne ngã từ ban công tầng ba khách sạn và tử vong tại chỗ. Theo Marca, khán giả quốc tế, đồng nghiệp và gia đình sốc khi cơ quan có thẩm quyền tại Argentina xác nhận thông tin ca sĩ Liam Payne, trưởng nhóm One Direction, tử vong tại chỗ sau khi ngã từ ban công tầng 3 của khách sạn hạng sang tại Buenos Aires, thủ đô của Argentina. Sau khi tiến hành điều tra chỗ ở cuối trước khi Liam Payne qua đời, cảnh sát thông tin nam ca sĩ rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn. Đại diện cơ quan điều tra cho biết hiện trường có nhiều vật dụng hư hỏng nghiêm trọng, trong đó có màn hình tivi bị hỏng nặng do tác động vật lý, chứng tỏ người thuê phòng (ở đây là Liam Payne) mất kiểm soát hành vi do bất ổn tâm lý. Chi tiết đáng lo ngại hơn đến từ vật dụng do Liam Payne sử dụng dở trước khi gặp tai nạn. Cảnh sát thu thập được hộp xà phòng, quẹt diêm, nến cháy dở, giấy bạc, bật lửa, một ít chất bột nghi là chất kích thích.

Vật dụng còn lại trong phòng khách sạn nơi Liam Payne té lầu tử vong Trong bồn tắm phòng suite của khách sạn nổi tiếng, cảnh sát tiếp tục tìm thấy vụn nến, giấy bạc cùng vết cháy xém do lửa. Sau khi tổng hợp vật dụng sót lại tại hiện trường vụ tai nạn, cảnh sát mô tả chỗ ở cuối của Payne trước khi tử vong là "bức tranh về sự tuyệt vọng và hỗn loạn". Trước đó, cảnh sát địa phương xác nhận họ cử người đến giải quyết vụ gây rối trật tự tại một khách sạn trên khu phố Palermo, thủ đô Buenos Aires, Argentina. Lực lượng chức năng gấp rút đến nơi xảy ra vụ việc sau khi nhân viên khách sạn báo tin "có người đàn ông hung hăng đang gây ồn ào, khả năng cao sử dụng chất kích thích", Reuters đưa tin. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện người đàn ông nằm bất động trước khách sạn, sau khi ngã từ ban công lầu ba trong căn phòng hạng sang. Sau khi đến hiện trường, nhân viên của hệ thống chăm sóc y tế khẩn cấp tại thủ đô Buenos Aires thông báo Liam Payne tử vong tại chỗ, không kịp đưa đến bệnh viện. Thông tin trên do đại diện Bộ An ninh Buenos Aires cung cấp cho Reuters.

Bên ngoài hiện trường xảy ra vụ ca sĩ nổi tiếng người Anh qua đời ở tuổi 31 Trong quá trình cho lời khai, nhân viên khách sạn cho biết anh nhờ sự can thiệp của cảnh sát sau khi phát hiện Liam Payne phá hủy toàn bộ căn phòng thuê. Người này nói thêm rằng anh yêu cầu lực lượng cảnh sát đến hiện trường gấp vì lo lắng vị khách có thể gặp nạn nếu bất cẩn với ban công trong phòng. Sau khi hay tin Liam Payne qua đời, người hâm mộ của ca sĩ người Anh tại Argentina đến trước khách sạn đặt hoa tưởng niệm. Trên mạng xã hội, khán giả gửi lời chia buồn đến gia đình và bày tỏ tiếc nuối khi nam ca sĩ qua đời ở tuổi 31. Một tuần trước khi qua đời, Liam Payne vướng ồn ào pháp lý với bạn gái cũ. Trưởng nhóm One Direction bị nữ người mẫu 23 tuổi đệ đơn kiện vì liên tục tìm cách làm phiền dù cả hai đã chia tay từ năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn, cựu thủ lĩnh nhóm One Direction nói anh trải qua năm 2023 trong tình trạng tồi tệ. Nam ca sĩ gặp bất ổn tâm lý và có hơn 3 tháng chữa trị, gần như xem phòng khám ở Louisiana là nhà. Nam ca sĩ còn thẳng thắn chia sẻ bản thân lạm dụng chất gây nghiện trong nhiều năm và đang đấu tranh thoát khỏi điều đó. Theo Tiền Phong