Hi hữu lái nhầm ô tô người khác do trời tối

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định đêm 3/7, một người đàn ông đã lên xe của anh D. lái xe rời đi.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do 2 chiếc xe cùng màu đỗ gần nhau nên bị nhầm lẫn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tuy nhiên đến trưa 4/7, một người đàn ông đã chủ động lái chiếc xe này đến công an trình báo việc mình lái nhầm xe do trời tối. Theo người này, anh cũng đỗ xe cùng màu đỏ tại khu vực trên và do trời tối nên anh đã lái nhầm xe người khác.

Sau khi xác nhận thông tin, đối chiếu 2 chiếc xe và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xác nhận đây là vụ nhầm lẫn xe hi hữu, phía Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm thủ tục để anh D. nhận lại chiếc xe của mình.