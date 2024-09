Hezbollah nã 'mưa tên lửa' vào miền bắc Israel, Pháp yêu cầu HĐBA họp khẩn

Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon tuyên bố đã phóng nhiều tên lửa tấn công các căn cứ không quân và địa điểm khác ở miền bắc Israel trong vài giờ qua. Hãng thông tấn Aljazeera trích dẫn thông cáo của Hezbollah cho biết, trong sáng nay (24/9), nhóm đã thực hiện 2 vụ tấn công vào sân Megiddo, phía tây thành phố Afula của Israel; nhắm bắn tên lửa vào căn cứ không quân Ramat David Haifa, căn cứ quân sự Amos và một nhà máy thuốc nổ của Tel Aviv ở Zikhon Ya’akov, cách biên giới Lebanon khoảng 60km về phía nam. Tất cả các mục tiêu này đều tọa lạc ở miền bắc Israel. Theo Hezbollah, nhóm đã sử dụng các tên lửa Fadi 1 và Fadi 2 trong đợt tập kích trên nhằm “hỗ trợ người Palestine ở Dải Gaza cũng như bảo vệ Lebanon và người dân của đất nước này”. Báo Times of Israel đưa tin, tiếng còi báo động tên lửa bắt đầu vang rền ở Afula, Nazareth và nhiều cộng đồng khác trên khắp miền bắc Israel vào khoảng 2h40 sáng. Hệ thống phòng không Israel bắn chặn tên lửa phóng từ Lebanon vào miền bắc nước này. Ảnh: Flash 90 Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thống kê, Hezbollah đã nã khoảng 20 quả tên lửa vào miền bắc Israel theo 3 đợt liên tiếp. Tuy nhiên, hầu hết các tên lửa đã bị hệ thống phòng không địa phương bắn chặn thành công hoặc rơi xuống những vùng đất trống. Pháp yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot hôm 23/9 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) nhóm họp khẩn cấp để giải quyết tình hình xung đột leo thang ở Trung Đông, sau khi quân đội Israel tiến hành không kích ồ ạt vào hàng loạt mục tiêu Hezbollah trên khắp Lebanon, khiến gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.600 người khác bị thương. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp quốc, ông Barrot kêu gọi các bên “hạ nhiệt tình hình và tránh một cuộc xung đột lan rộng khắp khu vực có thể hủy hoại tất cả mọi người, trước hết là dân thường”. "Vì lí do đó, tôi đã yêu cầu HĐBA họp khẩn cấp về Lebanon trong tuần này. Tại Lebanon cũng như những nơi khác, Pháp sẽ vẫn huy động toàn lực để giải quyết cuộc khủng hoảng lớn đang làm gián đoạn chương trình nghị sự quốc tế", lãnh đạo Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh.