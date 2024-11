Hezbollah dội 250 tên lửa vào Israel, nỗ lực ngừng bắn gặp trở ngại

Lực lượng Hezbollah ngày 24/11 đã bắn khoảng 250 tên lửa và các loại đạn pháo khác vào Israel, đây được xem là một trong những đợt tấn công dữ dội nhất của nhóm vũ trang này trong nhiều tháng qua. Xung đột Israel-Hezbollah khiến hơn 3.700 người Lebanon thiệt mạng và khoảng 1,2 triệu người phải sơ tán. (Nguồn: Ahram Online) Một số tên lửa đã bay tới khu vực Tel Aviv, trong khi Israel tiến hành các cuộc không kích đáp trả, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng ở Beirut. Tel Aviv ngày 24/11 cũng tuyên bố đã đánh chặn nhiều tên lửa của Hezbollah. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của nhóm vũ trang vẫn gây thiệt hại đáng kể tại nhiều khu vực ở Israel, bao gồm Haifa và Petah Tikva. Cùng ngày, Israel tiến hành không kích một trung tâm quân sự ở miền Nam Lebanon, khiến một binh sĩ thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah leo thang dữ dội kể từ tháng 10/2023. Nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn khẳng định các cuộc tấn công là để thể hiện tình đoàn kết với lực lượng Hamas và người Palestine. Đáp lại, Israel đã tiến hành không kích quy mô lớn tại Lebanon, bao gồm vụ tấn công khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah thiệt mạng. Theo Bộ Y tế Lebanon, cho đến nay, cuộc xung đột đã khiến hơn 3.700 người thiệt mạng và khoảng 1,2 triệu người phải sơ tán. Phía Israel cũng ghi nhận khoảng 90 binh sĩ và gần 50 dân thường của nước này thiệt mạng. Bên cạnh đó, Thủ tướng lâm thời Lebanon Najib Mikati đã chỉ trích các cuộc tấn công của Israel là hành động phá hoại những nỗ lực hòa giải do Mỹ dẫn đầu. Theo ông Josep Borrell, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), EU sẵn sàng chi 200 triệu Euro nhằm hỗ trợ quân đội Lebanon trong việc tuần tra khu vực biên giới. Tuy nhiên, ông Borrell cũng lo ngại Israel có thể đang đưa ra các điều kiện mới, gây cản trở cho tiến trình đàm phán. Theo thỏa thuận ngừng bắn, cả Israel và Hezbollah sẽ phải rút quân khỏi khu vực phía Nam sông Litani, nhường chỗ cho sự hiện diện của quân đội Lebanon cùng Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Trong bối cảnh chiến sự căng thẳng tại Lebanon, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Gaza vẫn diễn ra ác liệt, với hơn 44.000 người Palestine thiệt mạng. Cuộc xung đột kéo dài đã khiến hàng triệu người phải sơ tán và gia tăng áp lực lên cộng đồng quốc tế trong việc đạt được một giải pháp hòa bình bền vững.